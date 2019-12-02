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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
02.12.2019 - 11:25, Son Güncelleme:

Son dakika... Kasım ayı ihracat rakamları açıklandı

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Son dakika... Kasım ayı ihracat rakamları açıklandı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan Kasım ayı dış ticaret verilerini açıkladı. Kasım'da ihracat 16.21 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ihracatın ithalatı karşıma oranının yüzde 75.6'dan yüzde 86.8'e yükseldiğini söyledi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan "Bugün açıklanan 3. çeyrek büyüme rakamıyla artık pozitife geçtik, yıl sonunda çok daha iyi rakamlar göreceğiz" dedi.

Bakan Pekcan şunları söyledi:

-Kasım ayı ihracatımız 16 milyar 214 milyon dolar oldu. Bu 11 ayda yakaladığımız 4'üncü en yüksek aylık ihracat rakamı.

-İhracatımız 11 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,77 artışla 165 milyar 67 milyon dolara ulaşarak, güçlü ve olumlu seyrini sürdürdü.

-Dış ticaret açığımız 11 ayda yüzde 51,84 gibi ciddi bir düşüşle 25 milyar 162 milyon dolara gerilemiş durumda.

-11 ay itibarıyla ihracatın ithalatı karşılama oranı geçen sene yüzde 75,6 iken bu sene yüzde 86,8 seviyesine yükselmiştir.

Detaylar şöyle:

Kasım'da ihracat ilk 11 ayda yüzde 1,77 artışla 165,7 milyar dolara ulaştı. Kasım'da ithalat yüzde 11,44 artışla 18,17 milyar dolar oldu. 

GTS'ye göre dış ticaret açığı Kasım'da 1,95 milyar dolar olurken ihracatın ithalatı karşılama oranı Kasım'da yüzde 89,25 olarak gerçekleşti.

ÖTS'ye göre dış ticaret açığı Kasım'da 2,15 milyar dolar, ithalat Kasım'da yıllık %9,15 artışla 17,64 milyar dolar oldu.

ÖTS'ye göre ihracatın ithalatı karşılama oranı kasım'da yüzde 87,83 oldu.

Gümrük idareleri tarafından 2019 yılı ekim ayında 13 milyar 377 milyon lira, 2019 yılı kasım ayında 14 milyar 421 milyon lira vergi tahsil edildi.

 

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