Son dakika... Kapasite kullanım oranı açıklandı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıklamasına göre Mayıs ayında kapasite kullanımı yüzde 76.3 oranında gerçekleşti.
İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), bir önceki aya göre 1,3 puan artarak yüzde 76,3 seviyesinde gerçekleşti.
2019 yılı Mayıs ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1720 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi’ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.
Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 1,1 puan artarak yüzde 76,1 seviyesinde oluştu.
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