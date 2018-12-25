Son dakika... İstihdam teşvikleri gelecek yıl da devam edecek

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Ekonomi
REUTERS
25.12.2018 - 12:40, Son Güncelleme:

Son dakika... İstihdam teşvikleri gelecek yıl da devam edecek

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Son dakika... İstihdam teşvikleri gelecek yıl da devam edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, iş dünyasına yönelik önemli mesajlar verdi. 1 Ocak itibari ile elektrik ve doğal gazda yüzde 10 indirim yapılacağını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, istihdam teşviklerine gelecek yıl da devam edileceğini kaydetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan "2018 de 9 ay olarak uygulanan asgari ücret desteğini gelecek yıl 12 ay boyunca vereceğiz" dedi.

CUMHURBAŞKANI Erdoğan'ın iş dünyasına yönelik mesajları şöyle:

Son dakika... İstihdam teşvikleri gelecek yıl da devam edecek


*İşsizliği 2019'da tek hanelere düşürmeyi planladık, bunu başaracağız

*Enflasyonu hedeflerimize uygun seviyeye geriletmekte kararlıyız

*Önümüzdeki yıl enflasyonu hedeflerimize uygun seviyeye geriletmekte kararlıyız

*Önümüzdeki dönemde vergi politikalarını gözden geçireceğiz

*Yatırım üretim ve istihdam teşviklerine devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan grup toplantısında önemli açıklamalar
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SİGORTA VE VERGİ GİDERLERİNİ DEVLET ÜSTLENECEK

*İlk kez işe alınacak isçilerin tüm sigorta ve vergi giderlerini devlet üstlenecek

*Yıl başından itibaren elektrik fiyatlarında konuttta yüzde 10 indirim yapıyoruz

*Konutlarda ve KOBİ'ler ile ticarethanelerde doğalgazın fiyatında %10 indirime gidiyoruz

BÖLGESEL TEŞVİK BİR YIL UZATILDI

*Bölgesel istihdam teşviki bir yıl uzatıldı

*İşverenlere sağlanan 6 puanlık SGK teşviki devam edecek

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ SÜRECEK

*2018 de 9 ay olarak uygulanan asgari ücret desteğini gelecek yıl 12 ay boyunca vereceğiz

AYRINTILAR GELİYOR...

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