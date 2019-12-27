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Ekonomi
Burak TAŞÇI - Selim ÖZTÜRK
Haber Giriş: 27.12.2019 - 13:09,Son Güncelleme:/

Son dakika... Yerli otomobilden müthiş detaylar.. İşte ilk fotoğraflar..

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
Burak TAŞÇI
Burak TAŞÇI
btasci@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
Burak TAŞÇI
Burak TAŞÇI
btasci@hurriyet.com.tr
Son dakika... Yerli otomobilden müthiş detaylar.. İşte ilk fotoğraflar..

Türkiye'nin yüksek teknolojili yerli otomobilinin tanıtımına çok az bir süre kaldı. Hurriyet.com.tr Editörleri Burak Taşçı ve Selim Öztürk gelişmeleri anbean aktarıyor.

İşte hurriyet.com.tr editörlerinin tanıtım töreninin yapılacağı alandan aktardığı notlar:

Son dakika... Yerli otomobilden müthiş detaylar.. İşte ilk fotoğraflar..

Gebze'deki davete 3 bin kişi katılıyor. Etkinlik alanında yerli otomobilin şasesi ilgi çekiyor.

Yerli otomobil, 30 dakikanın altında hızlı şarj ile %80 doluluğa ulaşacak.

Li-ion pil hücreleriyle 300+ ve 500+ kilometre menzile sahip olacak.

Yerli otomobil merkeze sürekli bağlı olacak ve güncellemeleri uzaktan 4G/5G bağlantısıyla alabilecek.

Arıza durumunda araç servis ekibi uzaktan müdahale edebilecek.

Yerli otomobil otonom sürüş teknolojisine sahip olacak. Trafik sıkıştığı zaman otomobil kendiliğinden dur-kalk yapabilecek. Sürücünün direksiyonla kontrol etmesine gerek kalmayacak.

Son dakika... Yerli otomobilden müthiş detaylar.. İşte ilk fotoğraflar..

Son dakika... Yerli otomobilden müthiş detaylar.. İşte ilk fotoğraflar..

Son dakika... Yerli otomobilden müthiş detaylar.. İşte ilk fotoğraflar..

Son dakika... Yerli otomobilden müthiş detaylar.. İşte ilk fotoğraflar..

İlk yerli otomobil Devrim de tören alanında sergileniyor.

Son dakika... Yerli otomobilden müthiş detaylar.. İşte ilk fotoğraflar..

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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
Burak TAŞÇI
Burak TAŞÇI
btasci@hurriyet.com.tr
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