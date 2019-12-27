Son dakika... Yerli otomobilden müthiş detaylar.. İşte ilk fotoğraflar..
Türkiye'nin yüksek teknolojili yerli otomobilinin tanıtımına çok az bir süre kaldı. Hurriyet.com.tr Editörleri Burak Taşçı ve Selim Öztürk gelişmeleri anbean aktarıyor.
İşte hurriyet.com.tr editörlerinin tanıtım töreninin yapılacağı alandan aktardığı notlar:
Gebze'deki davete 3 bin kişi katılıyor. Etkinlik alanında yerli otomobilin şasesi ilgi çekiyor.
Yerli otomobil, 30 dakikanın altında hızlı şarj ile %80 doluluğa ulaşacak.
Li-ion pil hücreleriyle 300+ ve 500+ kilometre menzile sahip olacak.
Yerli otomobil merkeze sürekli bağlı olacak ve güncellemeleri uzaktan 4G/5G bağlantısıyla alabilecek.
Arıza durumunda araç servis ekibi uzaktan müdahale edebilecek.
Yerli otomobil otonom sürüş teknolojisine sahip olacak. Trafik sıkıştığı zaman otomobil kendiliğinden dur-kalk yapabilecek. Sürücünün direksiyonla kontrol etmesine gerek kalmayacak.
İlk yerli otomobil Devrim de tören alanında sergileniyor.
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