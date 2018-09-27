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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA-Hurriyet.com.tr
27.09.2018 - 14:50, Son Güncelleme:

Son dakika... İşte, havalimanı taşıma ihalesini kazanan firma

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Son dakika... İşte, havalimanı taşıma ihalesini kazanan firma

İstanbul Yeni Havalimanı Toplu Ulaşım İhalesi'ni 755 milyon 823 bin lira teklifle kazanan İstanbul Otobüs AŞ, hizmet vermeye havalimanının ilk etabının açılacağı 29 Ekim'de başlayacak.

İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü, kent genelinde İstanbul Yeni Havalimanı toplu ulaşım entegrasyonu kapsamında, bagajlı lüks taşımacılık (BLT) hatlarının oluşturulması ve taşımacılığın uygun araçlarla karşılanması amacıyla toplu taşıma yapmak üzere 18 hat üzerinde 150 otobüsle 10 yıl süreyle hat kiralama işini, teklif artırma usulü ile gerçekleştirdi.

İETT'nin Beyoğlu'ndaki Genel Müdürlük binasında basına kapalı yapılan ihalenin detayları ortaya çıktı.  Havalimanının ilk etabının açılış (29 Ekim) tarihinden itibaren 10 yıl süreyle İstanbul'da oluşturulacak 18 hat üzerinde 150 otobüsle taşımacılık yapılması işini kapsayan ihale ikinci kez yapıldı.

İETT Genel Müdürlüğü'nün tahmini 702 milyon liraya çıkardığı ihalede, 9 firmaya davet gönderildi. İhaleye, Sarılar İnşaat, Zirve İletişim Hizmetleri, Bektaşlar Turizm, Gürsel Taşımacılık, İstanbul Otobüs AŞ, Burulaş, Emre Mehmet Özbek-Yavuz Çimen Ortak Girişimi, Turex Taşımacılık ve Ulaşım Sigorta Aracılık Hizmetleri zarf gönderdi.

İhaleye, 6 firma teşekkür ederek teklif sunmazken, 3 firma katıldı. İhalede, Sarılar İnşaat 753 milyon 740 bin 20 lira, İstanbul Otobüs AŞ 755 milyon 820 bin lira, Burulaş 751 milyon 374 bin liralık teklifleri ile yarıştı.

Pazarlık aşamasında İstanbul Otobüs AŞ, teklifini 3 bin lira artırdı. Böylece ihale, 755 milyon 823 bin liraya İstanbul Otobüs AŞ'ye kaldı.
İhale şartnamesine göre, 18 hatta kullanılacak otobüsler, mevcut iki havalimanının toplu ulaşımını sağlayan Havabüs otobüsleriyle aynı nitelikteki 0-3 yaş arasındaki araçlar olacak. 18 hat üzerinde çalışacak 150 otobüs lüks olacak. Bagajlı lüks taşımacılık yapacak otobüslerin 100'ünün solo tip ve en az 46 koltuklu, 50'sinin de en az 35 koltuk kapasiteli olması gerekiyor.

HATLAR VE ÜCRETLER
İhale şartnamesi gereğince bagajlı lüks taşımacılık yapacak olan ve günde 75 bin yolcu taşıması beklenen otobüs hatlarından uzaklığına göre 12 ile 30 lira arasında ücret alınacak. İşletmeci 6 yaşına kadar olan çocuklardan ise ücret almayacak.

En çok aracın konulacağı yer, 50 kilometrelik Yenikapı-Sirkeci hattı olacak. 11 dakikada bir aracın hareket edeceği hatta 23 araç hizmet verecek. Bu hattın ücreti 18 lira olacak. En pahalı ve en uzak hat ise Pendik ilçesinden olacak. Bu hatta 5 araçla sefer düzenlenecek. 93 kilometrelik Pendik hattının ücreti ise 30 lira olarak belirlendi.

Cumhurbaşkanı Vekili Oktay: Yeni havalimanı 225 bin kişiye iş sağlayacak
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