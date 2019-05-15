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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
15.05.2019 - 15:43, Son Güncelleme:

Son dakika... İstanbullulara müjde! Ulaşım ve su ücretlerinde indirim

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Son dakika... İstanbullulara müjde! Ulaşım ve su ücretlerinde indirim

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, öğrenci aylık mavi kart ücretinin 85 liradan 40 liraya indirilmesini oy birliğiyle kabul etti. Bunun yanında 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda ve Ramazan Bayramı'nda ulaşım ücretsiz olacak. Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, su fiyatlarında konutlarda yüzde 46'ya varan, iş yerlerinde yüzde 10 indirim sağlayan kararı kabul etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, kent genelindeki öğrencilerin toplu ulaşım araçlarında kullandığı mavi kart aylık abonman ücretini 85 liradan 40 liraya düşürme kararı aldı.

AK Parti İBB Meclisi grubu, öğrenci aylık mavi kart ücretinin 40 lira ve 200 geçiş olarak belirlenmesini teklif etti. 

AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Tevfik Göksu imzasıyla yapılan teklif, mecliste oy birliğiyle kabul edilerek, Hukuk, Tarife, Plan ve Bütçe Komisyonlarına havale edildi. 

İlgili komisyonlarca olumlu görüş belirtilen teklif, rapora dönüştürülerek meclise sevk edildi. 

Rapor, Meclis Birinci Başkan Vekili Göksel Gümüşdağ'ın yönettiği oturumda ele alındı. 

Yapılan oylamada, rapor, oy birliğiyle kabul edilerek meclisten geçti. Böylece, aylık 85 lira olan öğrenci mavi kart ücreti, 40 liraya indirildi. 

Ayrıca İBB Meclisi'nde, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor bayramında kentteki toplu ulaşım hizmetinin ücretsiz verilmesi kararı" oy birliğiyle kabul edildi.  

RAMAZAN BAYRAMI'NDA ULAŞIM ÜCRETSİZ

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Ramazan Bayramı boyunca kentteki toplu ulaşım hizmetinin ücretsiz verilmesi kararı oy birliğiyle alındı.

AK Parti İBB Meclis grubu tarafından halkın Ramazan Bayramı süresince toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanması hakkındaki teklif, Plan ve Bütçe, Hukuk ve Temel Haklar Komisyonlarına olumlu bulunup rapor haline getirilerek meclise sevk edildi. 

Belediyenin Saraçhane'deki binasında gerçekleşen meclis toplantısında ele alınan raporda, Ramazan Bayramı münasebetiyle; halkın yapacağı akraba, dost ve mezarlık ziyaretlerine katkı sağlamak, birlik ve beraberliği pekiştirmek, toplu taşıma araçlarının kullanımını özendirerek özel araçların oluşturacağı trafik yoğunluğunu azaltmak amacı ile daha önceki bayramlarda olduğu gibi ek seferler konularak toplu ulaşımın ücretsiz taşıma yapılmasının faydalı olacağı belirtildi. 

Yapılan oylamada, toplu ulaşımın ücretsiz sağlanması oy birliğiyle kabul edildi. Buna göre, Ramazan Bayramı süresince 4 Haziran 06.00'dan, 6 Haziran 24.00'e kadar tüm toplu ulaşım araçları ücretsiz hizmet verecek. 

Belirtilen tarihler arasında vatandaşlar, İstanbul genelinde İstanbulkart ücret entegrasyonuna dahil İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı İETT Otobüsleri, Özel Halk Otobüsleri, metrobüs, nostaljik tramvay ve tünel, Şehir Hatları A.Ş Vapurları, özel deniz toplu ulaşım, Metro İstanbul A.Ş'ye bağlı tramvay, metro, hafif metro ve füniküler, teleferik ve Kadıköy Moda Nostaljik Tramvay araçlarında hiçbir ücret ödemeden seyahat edebilecek. 

SINAVA GİRECEKLERE DE ULAŞIM ÜCRETSİZ

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), Liseye Geçiş Sınavı (LGS), Açık Öğretim Sınavı (AÖF) ve Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) girecek öğrenci, memur adayları ve görevlilerin, sınav günü kentteki tüm toplu taşıma araçlarıyla ücretsiz yolculuk yapmalarını oy birliğiyle kabul etti.

İBB meclis toplantısında, AK Parti grubunca gündeme getirilen rapora ilişkin yapılan oylamada, öğrenci, memur adayları ve sınav görevlilerinin toplu ulaşım araçlarını ücretsiz kullanmaları oy birliğiyle kabul edildi. 

15 - 16 Haziran'da Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) girecek öğrenciler, 25 - 26 Mayıs'taki yapılacak Açık Öğretim Fakültesi Sınavlarına (AÖF) girecek öğrenci ve görevliler, 1 Haziran'da gerçekleştirilecek Liseye Geçiş Sınavlarına girecek öğrenci ve görevlilerle 14-20-21 ve 28 Temmuz günleri yapılacak KPSS sınavına girecek olan vatandaşlar da sınav yerlerine ücretsiz ulaşabilecek. 

Sınava girecek kişilerin sınav giriş belgelerini veya görevli belgelerini ibraz etmeleri yeterli olacak. 

 

İSTANBUL'DA SU FİYATINDA YÜZDE 46'YA VARAN İNDİRİM

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, su fiyatında yüzde 46'ya varan indirim sağlayacağı kaydedilen "hanede yaşayan kişi bazlı dinamik tarifelendirme modeline" geçilmesini oy birliğiyle onayladı.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Binali Yıldırım'ın seçim vaatleri arasında yer alan suda indirim, Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu imzasıyla teklif haline getirilerek İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi gündemine taşındı.

Meclis'te 13 Mayıs'ta oy birliğiyle kabul edilerek Hukuk ve Tarife Komisyonlarına havale edilen teklif, ilgili komisyonlarca rapora dönüştürülerek olumlu görüşle Meclis'e sevk edildi.

"Hanede yaşayan kişi sayısını esas alan tarifelendirme modeline" geçilmesine ilişkin raporda, şunları kaydedildi:

"Halihazırda konutlarda uygulanan, 'hane bazlı' tarifelendirme modelinden Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT) ve Nüfus ve Vatandaşlık İşleri (NVİ) Sistemi'nde kayıtlı hanede yaşayan kişi sayısı esas alınan, kişinin günlük su kullanım ihtiyacına göre kademeler belirlenen ve birim fiyatında indirimler yapılan, hanede yaşayan kişi sayısı artışına göre indirim oranında da artış gösteren, netice olarak vatandaşlarımızın fatura tutarlarında yüzde 40 ve üzeri indirim sağlayacak 'hanede yaşayan kişi bazlı' dinamik tarifelendirme modeline geçilmesi talep ediliyor."

Meclis toplantısında görüşülen rapor, oy birliğiyle kabul edildi.

Rapora göre, hanede tüketilen her 2,5 metreküp suyun 0,5 metreküpü 'İnsani Su Hakkı' kapsamında ücretsiz verilecek.

'İnsani Su Hakkı' konut abonelerinin aylık tüketiminin 30 metreküplük kısmına kadar uygulanacak.

Konutlarda uygulanan üç kademeli (0-10, 11-20, 21 metreküp ve üzeri) tarifeden vatandaş lehine düzenleme yapılarak, iki kademeli (0-15, 16 metreküp ve üzeri) tarifeye geçilecek.

Bu kapsamda; konut aboneleri içerisinde 1. kademeden faturalandırılan abone oranı yüzde 69,5 iken yeni kademelendirme ile yüzde 90 olacak şekilde faydalanma oranı genişletildi. Örnek olarak mevcut durumda 4 kişilik bir ailenin kullanımı 1. kademede faturalandırılırken bu düzenleme ile 7 kişilik ailenin kullanımı 1. kademede kalacak.

Konutlarda yüzde 46'ya varan, iş yerleri tarifesinde ise yüzde 10 indirim sağlanacak.

Su satışı ve kullanılmış suyun uzaklaştırılması tarifeleri birim fiyatları da TÜFE oranında aylık güncellenecek.

İndirim kararının çıktığı toplantıda, İstanbul Su Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürlüğünün genel kurulu yapıldı. Genel Kurul'da İSKİ Genel Müdürü Fatih Turan, bir sunum yaparak kurumun faaliyetleri hakkında meclis üyelerine bilgi verdi.

 

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