Son dakika... İstanbul'da vizeleri veren merkezin yeni adresi belli oldu

CNN Türk yayınında Hakan Çelik'in sorularını yanıtlayan Başkan Demircan şunları kaydetti:

*Beyoğlu'nda son 15 yılda, İstiklal Caddesi'ndeki binalar restore edildi. En riskli alan Tarlabaşı'ydı. Tarlabaşı'nda da en riskli bölgede kentsel dönüşüm yaptık. Onun da ilk bölümü açılıyor. Yaşam başladı. 2021'de de hepsi bitmiş olacak. Bölge gelişmeye başladıkça etrafını da etkiliyor. Orada irili ufaklı yatırım başladı.





*Dolapdere aksımız da çok iyi bir noktaya geldi. Yeni oteller var. İBB'nin ilgili birimlerinden büyük bir bina var.

*Koç Grubu'nun yaptığı bir kültür merkezi var. Bir kaç otel açıldı. Bir de ilk duyuruyu buradan yapmış olayım.

*İstanbul'da bu vizeleri veren özel sektör var. O Dolapdere'ye geliyor. O geldikten sonra orası biraz daha kaynayacak. O yüzden yatırımcıların dikkatine. Dolapdere trend olacak.

NARMANLI HAN'IN SON DURUMU

*Narmanlı bitti. Tartışıldı, ama neden tartışıldığına anlam vermek mümkün değil. Çok mükemmel oldu. Şimdi orayı kiralayacak mal sahibi. Bir şey yapılırken acaba eskiyi yok mu ediyoruz endişesi... Ama tartışmayı başlatanlar meslek mensuplarının kendi arasındaki rekabeti, kendi arasındaki yıkıcı tartışması sahaya olumsuz yansıyor.





*Şimdi Emek Sineması tartışıldı, Taksim meydanı tartışıldı, Tarlabaşı dönüşümü tartışıldı. Ama toplum, iyi bir şey ortaya koyduğunuzda rahatlıyor.

*Bence oraya gelen kalabalıktan insanların mutlu olduğunu anlamak mümkün. Tartışmalar hiçbir zaman bitmez. Ben vakıf olmaya çalıştım. Neymiş, inşaat yapılırken bir bölümünde betonarme niye kullanıldı diye temel sorular. Mimarların kendi arasındaki tartışma.

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