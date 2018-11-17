Son dakika... İstanbul'da vizeleri veren merkezin yeni adresi belli oldu

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
17.11.2018 - 10:30, Son Güncelleme:

Son dakika... İstanbul'da vizeleri veren merkezin yeni adresi belli oldu

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Son dakika... İstanbul'da vizeleri veren merkezin yeni adresi belli oldu

Beyoğlu Belediye Başkanı Misbah Demircan, ilçedeki yeni yatırımlar ile ilgili bilgi verirken, vizeleri veren merkez ile ilgili de önemli bir bilgi paylaştı. Demircan, "İlk duyuruyu buradan yapıyorum diyerek "İstanbul'da bu vizeleri veren özel sektör var. O Dolapdere'ye geliyor. O yüzden yatırımcıların dikkatine" şeklinde konuştu.

CNN Türk yayınında Hakan Çelik'in sorularını yanıtlayan Başkan Demircan şunları kaydetti:

*Beyoğlu'nda son 15 yılda, İstiklal Caddesi'ndeki binalar restore edildi. En riskli alan Tarlabaşı'ydı. Tarlabaşı'nda da en riskli bölgede kentsel dönüşüm yaptık. Onun da ilk bölümü açılıyor. Yaşam başladı. 2021'de de hepsi bitmiş olacak. Bölge gelişmeye başladıkça etrafını da etkiliyor. Orada irili ufaklı yatırım başladı.

Son dakika... İstanbulda vizeleri veren merkezin yeni adresi belli oldu


*Dolapdere aksımız da çok iyi bir noktaya geldi. Yeni oteller var. İBB'nin ilgili birimlerinden büyük bir bina var.

*Koç Grubu'nun yaptığı bir kültür merkezi var. Bir kaç otel açıldı. Bir de ilk duyuruyu buradan yapmış olayım.

*İstanbul'da bu vizeleri veren özel sektör var. O Dolapdere'ye geliyor. O geldikten sonra orası biraz daha kaynayacak. O yüzden yatırımcıların dikkatine. Dolapdere trend olacak.

NARMANLI HAN'IN SON DURUMU

*Narmanlı bitti. Tartışıldı, ama neden tartışıldığına anlam vermek mümkün değil. Çok mükemmel oldu. Şimdi orayı kiralayacak mal sahibi. Bir şey yapılırken acaba eskiyi yok mu ediyoruz endişesi... Ama tartışmayı başlatanlar meslek mensuplarının kendi arasındaki rekabeti, kendi arasındaki yıkıcı tartışması sahaya olumsuz yansıyor.

Son dakika... İstanbulda vizeleri veren merkezin yeni adresi belli oldu


*Şimdi Emek Sineması tartışıldı, Taksim meydanı tartışıldı, Tarlabaşı dönüşümü tartışıldı. Ama toplum, iyi bir şey ortaya koyduğunuzda rahatlıyor.

*Bence oraya gelen kalabalıktan insanların mutlu olduğunu anlamak mümkün. Tartışmalar hiçbir zaman bitmez. Ben vakıf olmaya çalıştım. Neymiş, inşaat yapılırken bir bölümünde betonarme niye kullanıldı diye temel sorular. Mimarların kendi arasındaki tartışma.

 

 

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (17.11.2018)
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