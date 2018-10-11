Son dakika... Yeni Havalimanı'nda ilk fiyatlar belli oldu
Türk Hava Yolları, İstanbul Yeni Havalimanı’ndan kampanyalı ücretlerle, Ankara, Antalya, İzmir’e 59, Ercan’a 179 TL ve Bakü’ye 99 dolara uçacak. THY, büyük göçü gerçekleştireceği 30-31 Aralık’a kadar olan 2 aylık dönemdeki ticari test amaçlı düzenli uçuşlarına ise 1 Kasım’da başlayacak. Yeni havalimanında gerçekleştirilecek uçuş takvimi de belli oldu. 31 Ekim’de ilk uçuş Ankara’ya 11.30’de yapılacak. Ankara Esenboğa’dan İYH’ye dönüş uçuşu da 13.30’da gerçekleşecek.
Türk Hava Yollarının 29 Ekim tarihinde açılacak İstanbul Yeni Havalimanından gerçekleştireceği ilk uçuşlar netleşti.
Tarihe, yeni havalimanından havalanan ilk yolcu uçağı olarak geçecek uçak 31 Ekim tarihli TK2124 kodlu İstanbul Yeni Havalimanı (ISL) Ankara Esenboğa Havalimanı (ESB) seferini gerçekleştirecek.
Saat 11:10da icra edilecek uçuşun yaklaşık 45 dakika sürmesi bekleniyor.
31 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek ilk uçuşun ardından 30 Aralık tarihine kadar İstanbul Yeni Havalimanından; dış hatlarda Azerbaycan/Bakü ve Kıbrıs/Ercan, iç hatlarda ise Ankara, Antalya ve İzmire her gün uçuş planlanıyor.
İstanbul Yeni Havalimanından gerçekleştirilecek uçuşlar yolculara yeni havalimanı içinde bağlantılı uçma imk?nı da sunacak.
Boeing 737-800 tipi uçaklar ile gerçekleştirilmesi planlanan seferler haftalık 7 frekans olarak icra edilecek.
31 Aralıkta gerçekleşecek büyük taşınma sonrasında tüm operasyonu Atatürk Havalimanında yeni havalimanına aktaracak yeni bir planlama yapılacak.
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