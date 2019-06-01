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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
ANIL UÇAN/İSTANBUL (DHA) - AA
01.06.2019 - 11:48, Son Güncelleme:

Son dakika... İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanları'nda yoğunluk

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Ramazan Bayramı’nı tatil yaparak değerlendirmek isteyenler İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yoğunluğa neden oldu.

Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olması nedeniyle tatillerini İstanbul dışında geçirmek isteyen yolcular İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda yoğunluğa sebep oldu. İstanbul’un şehir havalimanı olan Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda normal günlerin üzerinde bir yoğunluk yaşandı. Yolcular bilet işlemlerinin gerçekleştirildiği kontuarlarda ve pasaport kontrol noktalarında zaman zaman uzun kuyruklar oluşturdu. Havalimanı yetkililerinin aldığı önlemler sonucunda yolcular sorunsuz bir şekilde uçaklarına gitti.

Bu arada İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Terminal İşletmecisi İSG tarafından havalimanını kullanan yolculara bisiklet ile çikolata dağıtıldı. Ayrıca çocuk yolcular havalimanında bulunan “Seksek” alanlarında oyun oynayarak renkli görüntüler oluşturdular.

Son dakika... İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanlarında yoğunluk
İSTANBUL’DAN MOTOGP’YE

9 günlük Ramazan Bayramı tatilini İtalya’da geçireceğini belirten Hüseyin Taşlıçukur, "İtalya’ya gideceğiz. Orada birkaç tane lokasyon var. Oraları gezeceğiz. Bir de MotoGP organizasyonu var. Tam şansımıza yarışlar İtalya’da. Gitmişken o yarışı da izleyeceğiz. Bayramlar herkese mutluluk getiriyor. Bayramların değerinin unutulmaması dileğiyle mutlu bayramlar diliyorum” dedi.

Tatil için Antalya’ya giden Hakan Eneş ise, "Biz bayram tatilimizi birleştirdik. Şimdi Antalya’ya gidiyoruz. 4 gece 5 gün kalacağız. İstanbul’a erken döneceğiz” dedi.

İSTANBUL HAVALİMANI'NDA DA YOĞUNLUK

Ramazan Bayramı tatilinin başlaması dolayısıyla sabah saatlerinden itibaren İstanbul Havalimanı'nda yoğunluk yaşanıyor.

Türk Hava Yolları (THY) ile diğer hava yolu şirketlerinin artan yolcu talebini ek seferle karşıladığı havalimanı, yerli ve yabancı yolculardan yoğun talep gördü.
Sabahın erken saatlerinden itibaren İstanbul Havalimanı'na gelen yolcular güvenlik aramalarının ardından terminale giriş yaptı. Havalimanı personelleri tarafından yönlendirilen yolcular, bilet işlemlerinin ardından Dış Hatlar Terminali'ndeki kontrol noktalarından pasaport işlemlerini gerçekleştirdi.

Terminallerin girişlerindeki güvenlik noktaları, kontuarlar ile pasaport noktaları önünde zaman zaman yoğunluk meydana geldiği görüldü.

Havalimanının işletmecisi İGA da dokuz günlük bayram tatilinde İstanbul Havalimanı’nda yaşanacak yoğunluğa karşı çeşitli önlemler aldı.

Bayram tatili boyunca tüm operasyon ekibinin görev başında olduğu İGA çalışanları, yoğunluk yaşanan alanlara anında müdahale ederek, yolculara gerekli yönlendirmeleri yapıyor.

Öte yandan bugün, THY uçaklarının doluluk oranlarının yüzde 85,4'e varacağı öğrenildi. Bu kapsamda daha önce planlanan 495 gidiş seferine ilave olarak uçuşlar da düzenlendi.

Son dakika... İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanlarında yoğunluk

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