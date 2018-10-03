Son dakika... İstanbul Valisi'nden ekmek fiyatlarıyla ilgili açıklama

İstanbul Valisi Vasip Şahin'in ekmek fiyatlarıyla ilgili açıklamasından notlar;

* İstanbul'da 200 gram ekmek 1 lira, 250 gram 1,25 liraya tüketiciye ulaştırılmaya devam edecek. Bu durum İstanbul Büyükşehir İlçe Belediyesi zabıtalarınca denetlenecek. Fahiş fiyat uygulayanlarla ilgili yasal düzenlemeler uygulanacak.

* Sayın Belediye Başkanımız da açıklama yapacak. Özellikle şuna dikkat etmeniz lazım. Bir tarafta kamunun imkanları, bir tarafta özel sektör. Ben tekrar ifade ediyorum: İstanbul'da 2016'dan bu yana değişen bir fiyat yok. Ekmek kilo olarak 5 TL. Bundan sonra da böyle devam edecek.

Ardından açıklama yapan İstanbul Belediye Başkanı Mevlüt Uysal konuyla ilgili şunları söyledi;

* Halk Ekmek'te aslında temel hedef fiyatlarda dengelenmeyi sağlamaktır. Halk Ekmek İstanbul genelinde üretilen ekmeğin yüzde 5-10 arasında üretim sağlıyor. Günlük üretimimiz 1 milyon 200 bin TL'ye çıkabiliyor, talep geldikçe bu rakam 2 milyon TL'yi görebiliyor. Halk Ekmek'te 1 ekmeğin fiyatı 75 kuruş. Esnafla kıyaslayınca biz kilogram fiyatını 3.5 TL'ye satarken, esnafımız 5 TL'ye satıyor.

* Bir gerçek var ki biz kamu hizmeti görüyoruz. Esnafımızda bizde olmayan maliyetler olabilir. Biz doğrudan satış yapıyoruz. Bizim maliyetlerimiz bu noktada aşağıda kalabilir. Kamu hizmetini ekmekte de katarsak 2 milyondan daha yüksek rakamlara çıkabiliriz. Esnaf Odası Başkanımız, Valimiz, Ticaret Odası Başkanımız esnafımızı zor durumda bırakmayacaktır. Bu tür tedbirler böyle zamanları fırsat bilip fiyatta normal üzerinde artış yapan varsa tedbir almak konusunda da Büyükşehir ve Halk Ekmek olarak takipçisi olacağımız bir konu. Biz kilogramı 3 TL'ye satarken esnafımız 5 TL'ye satıyordu. Yüzde 5-10 arasında üretimimiz değişiyordu.

* Biz talep geldiği sürece devam edeceğiz. Esnafımızla birlikte yürüyeceğiz. Biz esnafın rakibi değil destekçisiyiz. Beraberce neler yapılabilir bakacağız. Bu noktada 250 gram ekmeğimizi 75 kuruştan satmaya devam edeceğiz. Esnafımız 1.25 TL'den satarken, zaten müşterisi var. Ekonomik krizden dolayı bize yönelen olursa karşılama durumumuz var. Bu dönemleri suistimal edenlere fırsat vermeyeceğiz.