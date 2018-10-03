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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
03.10.2018 - 15:23, Son Güncelleme:

Son dakika... İstanbul Valisi'nden ekmek fiyatlarıyla ilgili açıklama

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Son dakika... İstanbul Valisi Şahin ekmek fiyatlarıyla ilgili "İstanbul'da 1,250 lira olan 250 gram ekmek fiyatında herhangi bir değişiklik yok" dedi. Ardından açıklama yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Uysal da Halk Ekmek'te de fiyat olarak değişiklik olmayacağına vurgu yaptı.

İstanbul Valisi Vasip Şahin'in ekmek fiyatlarıyla ilgili açıklamasından notlar;

* İstanbul'da 200 gram ekmek 1 lira, 250 gram 1,25 liraya tüketiciye ulaştırılmaya devam edecek. Bu durum İstanbul Büyükşehir İlçe Belediyesi zabıtalarınca denetlenecek. Fahiş fiyat uygulayanlarla ilgili yasal düzenlemeler uygulanacak. 

* Sayın Belediye Başkanımız da açıklama yapacak. Özellikle şuna dikkat etmeniz lazım. Bir tarafta kamunun imkanları, bir tarafta özel sektör. Ben tekrar ifade ediyorum: İstanbul'da 2016'dan bu yana değişen bir fiyat yok. Ekmek kilo olarak 5 TL. Bundan sonra da böyle devam edecek. 

Ardından açıklama yapan İstanbul Belediye Başkanı Mevlüt Uysal konuyla ilgili şunları söyledi; 

* Halk Ekmek'te aslında temel hedef fiyatlarda dengelenmeyi sağlamaktır. Halk Ekmek İstanbul genelinde üretilen ekmeğin yüzde 5-10 arasında üretim sağlıyor. Günlük üretimimiz 1 milyon 200 bin TL'ye çıkabiliyor, talep geldikçe bu rakam 2 milyon TL'yi görebiliyor. Halk Ekmek'te 1 ekmeğin fiyatı 75 kuruş. Esnafla kıyaslayınca biz kilogram fiyatını 3.5 TL'ye satarken, esnafımız 5 TL'ye satıyor. 

* Bir gerçek var ki biz kamu hizmeti görüyoruz. Esnafımızda bizde olmayan maliyetler olabilir. Biz doğrudan satış yapıyoruz. Bizim maliyetlerimiz bu noktada aşağıda kalabilir. Kamu hizmetini ekmekte de katarsak 2 milyondan daha yüksek rakamlara çıkabiliriz. Esnaf Odası Başkanımız, Valimiz, Ticaret Odası Başkanımız esnafımızı zor durumda bırakmayacaktır.  Bu tür tedbirler böyle zamanları fırsat bilip fiyatta normal üzerinde artış yapan varsa tedbir almak konusunda da Büyükşehir ve Halk Ekmek olarak takipçisi olacağımız bir konu. Biz kilogramı 3 TL'ye satarken esnafımız 5 TL'ye satıyordu. Yüzde 5-10 arasında üretimimiz değişiyordu. 

* Biz talep geldiği sürece devam edeceğiz. Esnafımızla birlikte yürüyeceğiz. Biz esnafın rakibi değil destekçisiyiz. Beraberce neler yapılabilir bakacağız. Bu noktada 250 gram ekmeğimizi 75 kuruştan satmaya devam edeceğiz. Esnafımız 1.25 TL'den satarken, zaten müşterisi var. Ekonomik krizden dolayı bize yönelen olursa karşılama durumumuz var. Bu dönemleri suistimal edenlere fırsat vermeyeceğiz.  

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