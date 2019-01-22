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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
22.01.2019 - 12:26, Son Güncelleme:

Son dakika... İstanbul Havalimanı'na taşınma ile ilgili flaş açıklamalar

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Son dakika... İstanbul Havalimanı'na taşınma ile ilgili flaş açıklamalar

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, İstanbul Havalimanı'na taşınma sürecinin 1-3 Mart tarihleri arasında yapılacağını açıkladı. Aycı "45 saate ayrılmış taşınma süreci olacak" dedi. Aycı, yolcuların yola en az 1 saat erken çıkmaları tavsiyesinde bulundu.

TAŞINMA SÜRECİ 45 SAATTE TAMAMLANACAK
THY Yönetim Kurulu Başkanı Aycı, NTV canlı yayınında konuya ilişkin şunları söyledi: "45 saate ayrılmış taşınma süreci olacak. Buradaki taşınma süresi boyunca özellikle yoğunluğun oluşacağı yer Basın Ekspres yolu üzeri olacak. Çünkü en önemli yol orası şu anda. Gece yarısı 03..00’te başlayacak. Bu 45 saat içerisinde de bazı uçaklarımız boş olarak intikal uçuşu yapacaklar. 170 civarı uçak. Bir kısım uçak da kalktıkları yerden yolcuları alacak gelecekler."

YOL VE SAATLER BELİRLENECEK
Aycı açıklamasının devamında "İstanbullulardan bizi mazur görmelerini, onların dünyanın en büyük havalimanını kullanmaları esnasında, bu taşınma sürecini geçici olduğunu, sabır göstermelerini rica edeceğim.

Basın Ekspres Yolu en önemli yer. Kapanıp kapanmayacağı konusunda bir şey söyleyemem. Bize gösterilen güzergahta, bize verilen saatler arasında biz işimizi, görevimizi yapacağız. Son derece profesyonel taşıyıcılarla beraber yürütülüyor bu süreç planlandı, hazırlandı, denemeleri yapıldı" şeklinde konuştu.

12 SAATLİK BİR SÜREDE UÇUŞ OLMAYACAK
Aycı'nın açıklamasında öne çıkan satırbaşları şöyle: "Kısa süre uçuşlarda azalma olacak, kademe kademe artış olacak. Zaten biletlerimizin satışlarını buna göre ayarlıyoruz. Burası saatlik kapasitesi anlamıyla da, kullanılan binasıyla da terminaliyle de içerideki tüm tesisleriyle faaliyete geçecek.

Son dakika... İstanbul Havalimanına taşınma ile ilgili flaş açıklamalar


Uçuş yapmadığımız 12 saatlik bir süre var. 45 saatin içerisindeki 12 saatlik bir süre. Onu ilan eder etmez de tüm yolcularımız bilgilenmiş olacaklar. Taşınma devam edecek. Ancak 45 saat içerisinde ara ara uçuşa devam edeceğiz.

BİR SAAT ERKEN ÇIKSINLAR
Atatürk Havalimanı’na business jetler inecek, VIP uçaklar inecek, kargo uçakları inecek.  Yolculardan 3 Mart itibariyle en az bir saat daha erken gelmelerini tavsiye ediyorum. Burada bir miktar daha fazla yürüyüş var. Yolcuları yönlendirmek için havalimanında yüzlerce personel bekliyor olacak ama ne olursa olsun en az bir saat erken gelmelerini tavsiye ediyoruz."

SON 24 SAATTE NE OLDU?

Son 24 saatte ne oldu? (22.01.2019)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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