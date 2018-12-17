Son dakika...İşsizlik oranı Eylül'de yüzde 11.4 oldu
İşsizlik oranı Ağustos-Eylül-Ekim aylarını kapsayan Eylül döneminde de yükselişini sürdürerek, geçen yılın aynı dönemine göre 0.8 puan artışla yüzde 11.4'e çıktı. İşsizlik oranı böylece Mart 2017'den bu yana en yüksek seviyede gerçekleşmiş oldu.
İŞSİZLİK oranı bir önceki dönem olan Ağustos'ta yüzde 11.1, geçen yılın aynı döneminde ise yüzde 10.6 olmuştu. İşsizlik Mart 2017'de yüzde 11.7 olarak gerçekleşmişti.
TÜİK verilerine göre mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranı Eylül döneminde bir önceki döneme göre 0.1 puan artışla yüzde 11.3 oldu.
Verilere göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2018 yılı Eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 330,000 kişi artarak 3.75 milyon kişi oldu.
Tarım dışı işsizlik oranı Eylül döneminde geçen yıla göre 0.7 puanlık artışla yüzde 13.5 olarak tahmin edildi. Verilere göre genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 1.6 puanlık artış ile yüzde 21.6 oldu.
İstihdam edilenlerin sayısı 2018 yılı Eylül döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 266,000 kişi artarak 29 milyon kişi, istihdam oranı ise 0.1 puanlık azalış ile yüzde 47.8 oldu.
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