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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Ekonomi
REUTERS-Hurriyet.com.tr
17.12.2018 - 10:01, Son Güncelleme:

Son dakika...İşsizlik oranı Eylül'de yüzde 11.4 oldu

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Son dakika...İşsizlik oranı Eylül'de yüzde 11.4 oldu

İşsizlik oranı Ağustos-Eylül-Ekim aylarını kapsayan Eylül döneminde de yükselişini sürdürerek, geçen yılın aynı dönemine göre 0.8 puan artışla yüzde 11.4'e çıktı. İşsizlik oranı böylece Mart 2017'den bu yana en yüksek seviyede gerçekleşmiş oldu.

İŞSİZLİK oranı bir önceki dönem olan Ağustos'ta yüzde 11.1, geçen yılın aynı döneminde ise yüzde 10.6 olmuştu. İşsizlik Mart 2017'de yüzde 11.7 olarak gerçekleşmişti.

TÜİK verilerine göre mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranı Eylül döneminde bir önceki döneme göre 0.1 puan artışla yüzde 11.3 oldu.

Verilere göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2018 yılı Eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 330,000 kişi artarak 3.75 milyon kişi oldu.

Tarım dışı işsizlik oranı Eylül döneminde geçen yıla göre 0.7 puanlık artışla yüzde 13.5 olarak tahmin edildi. Verilere göre genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 1.6 puanlık artış ile yüzde 21.6 oldu.

İstihdam edilenlerin sayısı 2018 yılı Eylül döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 266,000 kişi artarak 29 milyon kişi, istihdam oranı ise 0.1 puanlık azalış ile yüzde 47.8 oldu.

 

 

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