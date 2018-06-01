Son dakika... İhracat rakamları açıklandı
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) mayıs ayı ihracat rakamlarını açıkladı. Buna göre mayıs ihracatı yüzde 12.2 artışla 13 milyar 956 milyon dolar oldu.
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) mayıs ayı ihracat rakamlarını açıkladı. Buna göre mayıs ayı ihracatı yüzde 12.2 artışla 13 milyar 956 milyon dolar oldu.
Nisan ayında da ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15 artarak 13 milyar 549 milyon dolara yükselmiş ve 4 ay üst üste rekor kırılmıştı.
HÜKÜMET’TEN İLK YORUM: HER AY REKOR SÖZÜ VERMİŞTİK, REKORA DEVAM
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ihracat rakamlarının açıklamasının ardından "TİM'in mayıs istatistiklerine göre geçen yıl mayıs ayına göre ihracat yüzde 12,2 oranında arttı. Her ay rekor sözü vermiştik, her ay rekora devam." dedi
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