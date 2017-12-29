Böyle yakalanmıştı: Holding patronu için karar

NE OLMUŞTU?

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, 2 gün önce merkezi İstanbul'da bulunan Keskin Holding'e yönelik operasyon düzenledi.

Savcılığın bir yıl süren soruşturması sonrası Keskin Holding'in patronu Recep Ercan Keskin ile birlikte 11 kişi gözaltına alınmıştı. Şüpheliler, Kocaeli Emniyeti'ndeki işlemlerinin tamamlanması ile birlikte bugün savcılığa sevk edildi. Savcılık sorgusu sonrası şüpheliler sulh ceza hakimliği tarafından sorgulandı.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Kısa süre önce çıkan karara göre hakimlik, Recep Ercan Keskin, Selahattin Özdal ve Fevzi İnci için tutuklama kararı verdi. Diğer 8 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

Soruşturma dosyasına göre, şüpheliler, yaptıkları usulsüz işlemler sonucu, milyonlarca liralık haksız kazanç elde etti. Keskin Holding'e bağlı Yörpet Akaryakıt Dağıtım şirketi ve Tuzla'daki World Asfalt şirketinin merkezinde yer aldığı sistemin işleyişi ile ilgili ifadesi alınan bir kişi önemli bilgiler verdi. Bir ay kadar önce alınan ifade sonrası da soruşturma süreci hızlandı.

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