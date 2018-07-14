Son dakika... Herkesi ilgilendiriyor! Nüfusta yeni dönem başlıyor

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Ekonomi
14.07.2018 - 12:39, Son Güncelleme:

Son dakika... Herkesi ilgilendiriyor! Nüfusta yeni dönem başlıyor

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Son dakika... Herkesi ilgilendiriyor! Nüfusta yeni dönem başlıyor

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü arşivinde bulunan ve tarihi değer taşıyan nüfus kayıtlarının elektronik ortama aktarılarak koruma altına alınması için Dijital Arşiv Projesi’ni (DAP) başlattı. Proje kapsamında üç yıl içeresinde 320 milyon sayfadan oluşan belge taranarak dijital arşive aktarılacak. Bu sayede mahkemelerden miras, tespit davaları nedeniyle istenilen kayıtlara daha hızlı ve kolay ulaşabilecek

Nüfus hafızasına sahip çıkılmasını sağlamak için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından DAP başlatıldı. Proje kapsamında 78 il ve ilçe nüfus müdürlüğünde bulunan nüfus ve vukuat defterleri ile dayanak belgeleri Ankara’ya getirilerek, Bakanlık bünyesinde oluşturulan nüfus arşivine alındı.

Yine, İstanbul, İzmir, Mersin il ve ilçe nüfus müdürlüklerinde bırakılan aile kütükleri ve vukuat defterleri de nüfus arşivine getirtilerek koruma altına alındı.

320 MİLYON SAYFA BELGE DİJİTALE AKTARILACAK

Koruma altına alınan ve tarihi değer taşıyan belgeler Ocak 2018'den itibaren dijital arşive aktarılmaya başlandı. 3 yıl içinde 320 milyon sayfadan oluşan belgeyi dijital arşive aktarmayı planlayan Bakanlık, projenin başladığı günden bugüne kadar ise 100 milyon sayfalık belgeyi elektronik ortama aktardı.

Belgelerin dijital ortama aktarılmasıyla Bakanlık; hizmet kalitesinin ve hızının artırılması, belgenin yok olmasından doğacak vatandaş mağduriyetinin önlenmesi, aşınma ve yıpranmaların azaltılması, olası bir afet durumunda ağır hasar almadan ya da tamamen yok olmadan önce sayısallaştırılarak kopyalarının çıkarılmasını amaçlıyor.

Bu sayede mahkemelerden veraset, tespit, aile bağlarının kurulması, nüfus kayıtlarının düzeltilmesi gibi olaylar nedeniyle açılan davalarda istenilen kayıtlara daha hızlı ve kolay ulaşılabilirken, vatandaş memnuniyeti artacak ve vatandaş hakları korunacak. Ayrıca günümüze kadar gelebilen kadim nüfus kayıtları elektronik ortamda yıllarca güvenli şekilde saklanacak, gelecek yıllara ve nesillere aktarılacak.

NÜFUS YAZIMI

Osmanlı Devleti II. Mahmut döneminde 1831 yılında yapılan ilk genel nüfus yazımında erkek nüfus kayıt altına alınmıştır. 1882 yılında ilk defa kadın ve erkekler nüfusa kayıt edilmiştir. Bu kayıtların yazıldığı yüksek kalite ipek kâğıt defterler, günümüzde “Atik Nüfus Defteri” olarak adlandırılmaktadır.

II. Abdülhamit döneminde 1904 yılında Genel Nüfus Yazımı ile kadın ve erkeklerin yazıldığı esas nüfus defterleri, güncel aile kütüklerinin ve Merkezi Nüfus İdaresi Sisteminin (MERNİS) temelini oluşturmaktadır.

 

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