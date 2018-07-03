Son dakika... Yıllık enflasyon yüzde 15,39 olarak gerçekleşti
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı. TÜFE’de 2018 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 2,61, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,39 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 11,49 artış gerçekleşti. Tüketici fiyatları bazında haziranda en yüksek fiyat artışı yüzde 82,53 ile kuru soğanda görüldü. Dolar kuru yeni güne 4.61 TL'den başlarken; beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verisi sonrası 4.62 TL seviyesinden 4.68 TL'nin üzerine yükseldi. Dolar kuru şu dakikalarda 4.64 TL'de hareket ediyor.
EN YÜKSEK ARTIŞ GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLERDE
Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Haziran ayında endekste yer alan gruplardan, haberleşmede yüzde 4,76, ulaştırmada yüzde 2,66, ev eşyasında yüzde 2,24 ve eğlence ve kültürde yüzde 2,16 artış gerçekleşti.
GİYİM VE AYAKKABI UCUZLADI
Aylık düşüş gösteren tek grup yüzde 1,15 ile giyim ve ayakkabı oldu
Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Haziran ayında endekste yer alan gruplardan sadece giyim ve ayakkabı grubunda %1,15 oranında düşüş gerçekleşti.
YILLIKTA EN FAZLA ARTIŞ ULAŞTIRMA GRUBUNDA
TÜFE’de, bir önceki yılın aynı ayına göre ev eşyası yüzde 18,91, gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 18,89, çeşitli mal ve hizmetler yüzde 16,79 ve lokanta ve oteller yüzde 13,30 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.
Aylık en yüksek artış yüzde 3,69 ile (Samsun, Tokat, Çorum, Amasya)’da oldu
İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 2. Düzey’de bulunan 26 bölge içinde, bir önceki yılın Aralık ayına göre en yüksek artış %10,52 ile TR90 (Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane) bölgesinde, bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış %17,38 ile TR63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye) bölgesinde ve on iki aylık ortalamalara göre en yüksek artış %12,58 ile TR63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye) bölgesinde gerçekleşti.
Haziran 2018’de endekste kapsanan 407 maddeden; 58 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 289 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 60 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.
Ekonomistlerin enflasyon beklentisi Haziran ayında yüzde 1.4 artması yönündeyken; yıl sonu beklentisi ise yüzde 12.5'e yükselmesiydi.
MAYIS ENFLASYONU
Mayıs ayında TÜFE aylık yüzde 1,62, yıllık yüzde 12.15 artmıştı. ÜFE ise aylık yüzde 3.79, yıllık yüzde 20,16 seviyesine yükselmişti.
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