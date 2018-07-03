Son dakika... Yıllık enflasyon yüzde 15,39 olarak gerçekleşti

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Ekonomi
Hurriyet.com.tr/EKONOMİ-AA
03.07.2018 - 10:00, Son Güncelleme:

Son dakika... Yıllık enflasyon yüzde 15,39 olarak gerçekleşti

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Son dakika... Yıllık enflasyon yüzde 15,39 olarak gerçekleşti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı. TÜFE’de 2018 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 2,61, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,39 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 11,49 artış gerçekleşti. Tüketici fiyatları bazında haziranda en yüksek fiyat artışı yüzde 82,53 ile kuru soğanda görüldü. Dolar kuru yeni güne 4.61 TL'den başlarken; beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verisi sonrası 4.62 TL seviyesinden 4.68 TL'nin üzerine yükseldi. Dolar kuru şu dakikalarda 4.64 TL'de hareket ediyor.

EN YÜKSEK ARTIŞ GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLERDE

Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Haziran ayında endekste yer alan gruplardan, haberleşmede yüzde 4,76, ulaştırmada yüzde 2,66, ev eşyasında yüzde 2,24 ve eğlence ve kültürde yüzde 2,16 artış gerçekleşti.

Son dakika... Yıllık enflasyon yüzde 15,39 olarak gerçekleşti


GİYİM VE AYAKKABI UCUZLADI

Aylık düşüş gösteren tek grup yüzde 1,15 ile giyim ve ayakkabı oldu

Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Haziran ayında endekste yer alan gruplardan sadece giyim ve ayakkabı grubunda %1,15 oranında düşüş gerçekleşti.

Son dakika... Milyonlarca emeklinin beklediği zam oranı belli oldu
Son dakika... Milyonlarca emeklinin beklediği zam oranı belli oldu


Son dakika... Yıllık enflasyon yüzde 15,39 olarak gerçekleşti

YILLIKTA EN FAZLA ARTIŞ ULAŞTIRMA GRUBUNDA

TÜFE’de, bir önceki yılın aynı ayına göre ev eşyası yüzde 18,91, gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 18,89, çeşitli mal ve hizmetler yüzde  16,79 ve lokanta ve oteller yüzde  13,30 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.

Aylık en yüksek artış yüzde 3,69 ile (Samsun, Tokat, Çorum, Amasya)’da oldu

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 2. Düzey’de bulunan 26 bölge içinde, bir önceki yılın Aralık ayına göre en yüksek artış %10,52 ile TR90 (Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane) bölgesinde, bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış %17,38 ile TR63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye) bölgesinde ve on iki aylık ortalamalara göre en yüksek artış %12,58 ile TR63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye) bölgesinde gerçekleşti.

Son dakika... Yıllık enflasyon yüzde 15,39 olarak gerçekleşti


Haziran 2018’de endekste kapsanan 407 maddeden; 58 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 289 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 60 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

Ekonomistlerin enflasyon beklentisi Haziran ayında yüzde 1.4 artması yönündeyken; yıl sonu beklentisi ise yüzde 12.5'e yükselmesiydi.


MAYIS ENFLASYONU

Mayıs ayında TÜFE aylık yüzde 1,62, yıllık yüzde 12.15 artmıştı. ÜFE ise aylık yüzde 3.79, yıllık yüzde 20,16 seviyesine yükselmişti.

AYRINTILAR GELİYOR...

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