Son dakika... Halkbank da kredilerde faiz indirimine gitti
Ziraat Bankası ve Vakıfbank'tan sonra Halkbank da kredi faizlerinde indirim yaptı.180 ay vadede konut kredisi faizi yüzde 0.99 olarak belirlendi.
Kamu bankalarının tamamı kredilerde faiz indirimine gitti. Dün Ziraat Bankası ve Vakıfbank konut ve tüketici kredilerinde indirim yaptığını açıklamıştı. Bugün ise Halkbank konut kredisi faizini 180 ay vadede yüzde 0.99'a çektiğini duyurdu. Banka, tüketici kredisini maaş müşterisine 60 ay için yüzde 1.49 faiz, diğer müşterilerine ise yüzde 1.59 faiz seviyesinden kullandıracağını duyurdu.
Ziraat Bankası ve Vakıfbank da konut kredisi faizini 180 aya kadar yüzde 0.99'a, tüketici kredisi faizini ise maaş müşterilerine yüzde 1.49, diğer müşterilerine ise yüzde 1.59 olarak uygulamaya başlamıştı.
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