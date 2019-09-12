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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
12.09.2019 - 13:55, Son Güncelleme:

Son dakika... Halk Ekmek ürünlerine zam

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Son dakika... Halk Ekmek ürünlerine zam

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki Halk Ekmek ürünlerine yüzde 40'a varan zam yapıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin iştiraklerinden Halk Ekmek'in bazı ürünlerine zam yapıldı.

İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, Halk Ekmek'in ürettiği ürünlere zam yapıldığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Göksu, yaptığı açıklamada, "Hayatı kolaylaştıracağız dediler, İstanbul'da hayatı her geçen gün zorlaştırıyorlar. Halk Ekmek'e bugün itibarıyla yüzde 40 zam yaptılar." ifadesini kullandı.

Yeni fiyat listesine göre, bazı ürünlere yapılan zamlar şöyle:

"85 kuruş olan 350 gramlık pidenin gramajı 300'e düşürülürken, fiyatı 1 lira oldu. 200 gram Akdeniz ekmeğinin fiyatı 80 kuruştan 1 liraya, 50 gramlık kepekli Akdeniz ekmeğinin fiyatı 20 kuruştan 25 kuruşa, 50 gramlık tam buğday ekmeği ve çavdarlı ekmeğin fiyatı 25 kuruştan otuzar kuruşa, 50 gramlık altın çöreğin fiyatı 50 kuruştan 75 kuruşa, 670 gram tost ekmeğinin fiyatı 3,25 liradan 4,50 liraya, 500 gramlık light tost ekmeğinin fiyatı 3,5 liradan 4,75 liraya, 500 gram organik tam buğday ekmeğinin fiyatı 3,5 liradan 4,75 liraya, 400 gram Akdeniz tuz ilave edilmemiş tam buğday ile çavdarlı ekmeğin fiyatı 2,5 liradan 3,40 liraya, 350 gram ruşeymli ekmeğin fiyatı 2,75 liradan 3,75 liraya, 400'er gram çavdarlı ekmek ile tam buğday ekmeğinin fiyatı 2,5 liradan 3,40 liraya, 350 gram hamburger ve sandviç ekmeğinin fiyatı 2,5 liradan 3,5'ar liraya, galeta-grissininin fiyatı 2,75 liradan 3,75 liraya, 500 gram galeta ununun fiyatı 3 liradan 4,5 liraya, biner gramlık organik tam buğday ile buğday ununun fiyatı 4 liradan 5,5'ar liraya, bin gram su değirmeninde öğütülmüş tam buğday ununun fiyatı 3,75 liradan 4,75 liraya, Çölyaklılar için 50 gram glutensiz ekmeğin fiyatı 30 kuruştan 50 kuruşa, Çölyaklılar için bin gramlık glutensiz ekmeğin fiyatı 9 liradan 12,5 liraya, PKU 50 gram glutensiz ekmeğin fiyatı (fenilketonuri) 30 kuruştan 50 kuruşa, bu ekmeğin bir kilosu da 9 liradan 12,5 liraya, 400 gram glutensiz kurabiyenin fiyatı 9 liradan 12 liraya, 250 gram glutensiz kuru pastanın fiyatı 8 liradan 11 liraya, bir kilo siyez ununun fiyatı 8,75 liradan 12 liraya, 400 gram tam buğday unlu sandviç ekmeği ile 400 gram çavdarlı sandviç ekmeğinin fiyatı 2,5 liradan 3,40 liraya, 50 gram ekmek cipsinin fiyatı 1 liradan 1,5 liraya, 400 gram arpalı ekmeğin fiyatı 2,5 liradan 3,40 liraya, 500 gram çok tahıllı ekmeğin fiyatı 3,80 liradan 5 liraya, 175 gram bebe bisküvisinin fiyatı ise 2 liradan 2,75 liraya çıktı."
Bu arada, 75 kuruştan satılan 250'şer gramlık normal ve kepekli ekmeğe ise zam yapılmadı.

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