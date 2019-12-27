Son dakika haberi... Türkiye'nin gurur günü! "Daha yapacak çok işimiz var"

2011 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gündeme getirdiği 'yerli otomobil' projesi, bugün ilk meyvesini veriyor. Yerli otomobilin bugün Gebze'de tanıtılmasıyla birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da 9 yıllık rüyası sonunda gerçekleşmiş olacak.

TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu - TOGG CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş

"DAHA YAPACAK ÇOK İŞİMİZ VAR"

2017 yılının Mayıs ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gelen "Şu yerli yüzde 100 üretimi olan otomobilimizi TOBB camiası içerisinden çıkartalım. Biz bu konuda yanınızdayız” teklifine "Sayın Cumhurbaşkanım biz bunu yaparız. Siz yeter ki yanımızda olun.” diyen TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, konuyla ilgili Hürriyet.com.tr'ye özel açıklamalarda bulundu. Hisarcıklıoğlu, "Yolumuz uzun, niyetimiz halis. Daha yapacak çok işimiz var. Hiç hız kesmeden çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

"Verdiğimiz sözün arkasındayız." diyen Hisarcıklıoğlu şu açıklamalarda bulundu:

"2017’de TOBB Genel Kurulu’nda Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bize bir çağrı yapmış ve bu işi bizim üstlenmemizi istemişti. Biz de yola çıktık ve babayiğitlerimizi bir araya getirdik. Rabbimize şükürler olsun, verdiğimiz sözün arkasındayız.

"BUGÜN MİLLETİMİZ BU EMEKLERİN NETİCESİNİ GÖRECEK"

Bugün ortaklarımız ve TOGG ekibiyle önemli bir virajı geçiyoruz. Yolumuz uzun, niyetimiz halis. Daha yapacak çok işimiz var. Hiç hız kesmeden çalışmaya devam edeceğiz. Son hazırlıklarımızı da dün gece TOGG CEO’su Gürcan Karakaş ve ekibimiz ile birlikte yaptık. Hazırız. Bugün milletimiz bu emeklerin neticesini görecek. Milletimize şimdiden hayırlı olsun."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN "BUNA HASRETİM" DEMİŞTİ

TOBB’un yerli otomobil çalışmaları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu arasında 2017 yılının Mayıs ayında yapılan TOBB’un 73. Olağan Genel Kurulu’ndaki, diyalogla başlamıştı.

Erdoğan konuşmasında yerli otomobil çağrısını yenilemiş ve “Bir teklifim var. Bu milletin evladı olarak buna hasretim. Gelin, şu yerli yüzde 100 üretimi olan otomobilimizi TOBB camiası içerisinden çıkartalım. TOBB yüzde 100 yerli otomobili, “Made in Turkey’ olarak çıkarsın. Biz bu konuda yanınızdayız” demişti.

Erdoğan’ın bu sözleri üzerine Hisarcıklıoğlu söz isteyip, “Sayın Cumhurbaşkanım biz bunu yaparız. Siz yeter ki yanımızda olun. Siz bizim yanımızda olduktan sonra biz bunu yaparız” yanıtını vermişti.

5 BABAYİĞİT

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerli otomobili ilk olarak 2011 yılında gündeme getirmişti.

2017'nin mayıs ayında TÜSİAD toplantısında serzenişte bulunan Erdoğan, "Bu salondan bir 'babayiğit' çıkartamıyorsak dükkanı kapatalım." demişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2017'nin kasım ayında ise yerli otomobil için destek veren 5 'babayiğit'i Türkiye'ye tanıtmıştı.

Türkiye’nin Otomobili Projesi Ortak Girişim Grubu İşbirliği Protokolü, Anadolu Grubu, BMC, Kıraça Holding, Turkcell Grubu ve Zorlu Holding’le imzalanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısıyla birlikte harekete geçen 5 'babayiğit', bugün Türkiye'nin ilk yerli otomobilinin prototiplerini ortaya çıkarıyor.