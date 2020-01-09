Son dakika haberi: THY'nin İran ve Irak uçuşları yeniden başlıyor
Türk Hava Yolları(THY), dün güvenlik gerekçesiyle geçici olarak durdurduğu İran ve Irak uçuşlarına bu akşam itibariyle başlıyor. Öte yandan Pegasus Havayolları da dün güvenlik gerekçesiyle askıya aldığı İran ve Irak uçuşlarına bu akşam itibariyle yeniden başlayacağını duyurdu.
Dün alınan karar doğrultusunda 24 saatliğine iki ülkeye yaptığı seferleri askıya alan THY ayrıca İran ve Irak hava sahası rotasını geçici süre kullanmamıştı. THY, bugün aldığı karar ile birlikte iki ülkenin hava sahasını kullanmaya da başlayacak.
PEGASUS'UN İRAN VE IRAK SEFERLERİ YENİDEN BAŞLIYOR
Pegasus Havayollları, THY ile birlikte dün İran ve Irak uçuşlarını durdurma kararı aldı. Güvenlik gerekçesiyle askıya alınan uçuşlarda, Pegasus Havayoları, THY gibi İran ve Irak hava sahasını kullanmamıştı. Bu kararın kalkmasıyla Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan Pegasus ilk uçuşu 17.45'te Bağdat'a, THY ise ilk uçuşu 21.05'de Tahran'a yapacak.
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