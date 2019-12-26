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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 26.12.2019 - 20:31,Son Güncelleme:/

Son dakika haberi: EPDK Başkanı Yılmaz'dan zam açıklaması

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Son dakika haberi: EPDK Başkanı Yılmaz'dan zam açıklaması

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, gelecek yılın ilk çeyreğinde elektrik fiyatlarına zam yapılmayacağını bildirdi.

Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, elektrik tarifelerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bugün yapılan kurul toplantısında 2020 ocak-mart dönemine ilişkin elektrik tarifelerinin belirlendiğini kaydeden Yılmaz, "2020 yılı Ocak- Şubat- Mart aylarına yönelik herhangi bir fiyat artışı söz konusu değildir." ifadesini kullandı.

 

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