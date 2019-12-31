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Ekonomi
İHA
Haber Giriş: 31.12.2019 - 18:51,Son Güncelleme:/

Son dakika haberi: Borsa İstanbul yılı rekorla tamamladı

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Son dakika haberi: Borsa İstanbul yılı rekorla tamamladı

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi 115 bin 312 ile yılın en yüksek seviyesini gördüğü yılın son iş gününü yüzde 0,29'luk düşüşle tamamladı.

Endeks, 329 puanlık azalışla 114 bin 424 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 8,9 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,70, holding endeksi de yüzde 0,44 değer kaybetti.

Borsa yarın resmi tatil sebebiyle kapalı olacak.

 

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