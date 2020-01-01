Bakan Kurum'dan son dakika açıklaması: 5 termik santral tamamen, 1'i kısmen kapatıldı

Bakan Kurum'un açıklamalarından satır başları şöyle;

- 5 Termik santral tamamen, 1 termik santral kısmi olarak kapatıldı.

- Burada Soma'nın özel bir durumu söz konusu var. Mevcut termik santralden 12 bin konut ısınma ihtiyacını karşılıyorlar. Aldığımız kararla Soma Termik Santralinin 4 ünitesinin çalışmasına kış sezonu boyunca müsaade edilecek.

- Kahramanmaraş Afşin A, Kütahya Seyitömer, Kütahya Tunçbilek, Sivas Kangal ve Zonguldak Çatalağzı termik santralleri tamamen, Manisa Soma Termik Santrali ise kısmi olarak kapatılmıştır.

- Geçici faaliyet belgesi verdiğimiz santraller Bursa Orhaneli, Muğla Yatağan, Kahramanmaraş Afşin B ve Ankara Çayırhan termik santralleridir. Mevzuat gereğince 6 ay içerisinde çevre izin ve lisans belgesi için Bakanlığımıza başvuru yapmak durumundalar.

- Muğla Kemerköy, Muğla Yeniköy ve Çanakkale 18 Mart Çan Termik Santralleri çevre mevzuatı kapsamında çevre izinlerini almışlardır.

- Kapatılan termik santrallerin yönetimleri, gerekli çevresel yatırımları tamamlamadıkları sürece faaliyete geçmelerine izin verilmeyecek.

BAKAN DÖNMEZ: GEREKEN TEDBİRLER ALINDI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, baca filtresi bulunmayan 13 termik santralle ilgili sürecin başladığını belirterek, "Kapanan santrallerin ortalama saatlik üretim gücü 1883 megavattır. Bunu diğer santrallerden karşılayacak yeteri kadar rezerv kapasitemiz mevcuttur." dedi.



Dönmez, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile yaptıkları müşterek basın toplantısında, bu santrallerin 3 tanesinde sorun olmadığını ve standartları sağladıklarını söyledi.

Sürecin bir parçası olarak standartlara uymayan santrallere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından gerekli yaptırımların uyguladığını dile getiren Dönmez, "Hepinizin bilmesini isterim ki bu santrallerin kapanması ya da üretiminin belli bir süre son bulması, enerji arz güvenliğimiz açısından hiçbir sorun ortaya çıkarmayacak. 90 bin megavatın üzerindeki kurulu gücümüz ve kaynak çeşitliliğimizle elektrik arzımız sorunsuz sürecek." ifadesini kullandı.

Milli Enerji ve Maden Politikasının en önemli parçası olan enerji arz güvenliği adına şimdiye kadar birçok projenin altına imza attıklarına işaret eden Dönmez, şöyle konuştu:

"Hepimizin bildiği üzere baca filtresi bulunmayan 13 termik santralle ilgili sürecin başladığını açıklamıştık. Bu santrallerin 3 tanesinde sorun olmadığını ve standartları sağladıklarını da dile getirdik. Kapanan santrallerin ortalama saatlik üretim gücü 1883 megavattır. Bunu diğer santrallerden karşılayacak yeteri kadar rezerv kapasitemiz mevcuttur."

ELEKTRİĞİN YÜZDE 62'Sİ YERLİ VE YENİLENEBİLİR KAYNAKLARDAN"

Dönmez, Türkiye'nin enerji sepeti çeşitliliğini sağlamak amacıyla da önemli bir aşama kaydettiklerini anlattı.

Bugün Türkiye'de elektriğinin yüzde 62’sinin yerli ve yenilenebilir kaynaklardan elde edildiğinin altını çizen Dönmez, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her türlü enerji kaynağımızı az çok demeden milletimizin hizmetine sokmaya devam ediyoruz. Herkes bilsin ki vatandaşlarımızı ne doğal gaz ne de elektrikten yoksun bırakmayacağız. Önümüzdeki süreçte elektrik arzında bu santrallerin kapanması nedeniyle hiçbir sorun yaşamayacağız. Bu yatırımlarımız ve projelerimizle Türkiye’nin hiçbir şekilde enerji arz sorunu kalmamıştır. Gelecekte de böyle bir sorunla karşılaşmayacağız. Hedefimiz olan kesintisiz, kısıntısız ve sürekli enerji arzı yolunda çalışmalarımızı sürdürmeye de devam edeceğiz."

Dönmez, kurallara uygun, rekabet temelli ve serbest piyasa koşullarının hakim olduğu bir enerji piyasası oluşturmak adına atılan adımların hızla devam ettiğini kaydetti.

Türkiye'nin öngörülebilir enerji piyasası ve kesintisiz arz anlayışıyla yoluna devam edeceğini belirten Dönmez," Bunu yaparken de ne çevre ve insan sağlığı hassasiyetimiz bir kenara bırakacak ne de üretimden geri kalacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Dönmez ayrıca, kapatılan termik santrallerdeki çalışanların haklarının takipçisi olacaklarını sözlerine ekledi.

SORU CEVAP

Bakan Kurum:

Termik santraller hemen kapatılacak işlem yapılacak tesisler değiller. Kapatılması biraz zaman alınır. Dün 12 itibariyle gerekli yazıları gönderdik. Gerekli kapatma işlemleri başlatıldı. Bizde sizin karşınıza geldiğimizde hangi tesisin kapatıldığı hangisinin izin aldığının yapılan işlemlerin ardından öğrenerek sizlerin karşısına çıktık. Bu noktada vatandaşımızın sağlığını ilgilendiren her konuda gerekli adımı atacağız. Attığımız her adımda vatandaşımızın sağlığı en önemlisidir.

Bakan Dönmez:

Kapatılan termik santrallerdeki çalışanların haklarının takipçisi olacağız. Olumsuzluk yaşanmaması adına bu süreci yakından takip edeceğimizi söylemek isterim.

KANAL İSTANBUL REFERANDUMA GİDECEK Mİ?

Bakan Kurum:

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle dijitalleşme sürecini başlattık. Projemizi yönetmek adına dijitalleşme sürecine hız verdik. Tüm ülkedeki verileri tek ağda toplayacak ve vatandaşlarımız bundan faydalanacaktır. Haciz ve evrak akışı hızlandıracak adımları buradan yapabilecekler.

Kanal İstanbul sürecine ilişkin çevre planımızı tamamladık ve açıkladık. Buradaki yeni nüfus 500 bini aşmayacak. Referandum konusuna gelecek olursak. 2011 yılında Cumhurbaşkanımız projeyi halka sundular. Cumhurbaşkanımız 1994 yılında bu projeye başlamış ve gelişmeleri kaydedilmiştir. İstanbullu vatandaşlarımız hiç merak etmesin biz yapmış olduğumuz tüm projelerde halkımızın geleceğini düşünerek işler yaptık. Sormak lazım onlar hangi projelerinde milletimize danışmışlardır. Biz 2011 yılında vatandaşımıza sunduk, 18 yıllık iktidarımız konusunda desteğini hep vermiştir.