Son dakika... Fed faiz kararını açıkladı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriSon dakika... Fed faiz kararını açıkladı
GeriEkonomi Son dakika... Fed faiz kararını açıkladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
Hurriyet.com.tr
19.06.2019 - 21:00, Son Güncelleme:

Son dakika... Fed faiz kararını açıkladı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika... Fed faiz kararını açıkladı

ABD Merkez Bankası Fed piyasaların merakla beklediği faiz kararını duyurdu. Fed faizi yüzde 2.25 ile 2.50 arasında sabit bıraktı.

Fed faiz kararında değişiklik yapmazken 2019 yılı içinde faiz indirimi sinyali verdi. Fed faizi yüzde 2.25 ile 2.50 arasında sabit tuttu.

Fed kararına ilişkin açıklamadan gelecekteki politika ayarlamaları konusunda 'sabırlı' olunacağı ifadesi çıkarıldı.

50 BAZ PUAN İNDİRİM OLABİLİR

Fed, ekonomideki belirsizliğin artışı ve enflasyondaki düşüşe karşılık olarak 50 baz puan indirime gidilebileceğinin sinyalini verdi.

Fed üyeleri yılın geri kalan 6 ayında borçlanma maliyetlerini düşürmekte ısrarcı davrandılar.

17 politika yapıcıdan 7'si 2019 yılı sonuna kadar 50 baz puanlık faiz indiriminin uygun olacağını belirtirken, 8 üye ise 25 baz puanlık indirimin uygun olacağını öne sürdüler.

BÜYÜME TAHMİNİNDE REVİZE VAR

Fed'in açıkladığı 'Ekonomik Projeksiyon' raporunda ise, 2019 yılı için büyüme tahmini yüzde 2,1 olarak kaldı. Banka gelecek yıl için büyüme tahminini yüzde 1,9'dan 2,0'ye çıkarırken, 2021 beklentisi yüzde 1,8, uzun dönem beklentisini yüzde 1,9 oldu.

Banka yetkililerinin faiz tahmini bu yıl için yüzde 2,4 olarak bırakılırken, gelecek yıl için yüzde 2,6 olan tahmini yüzde 2,1'e, 2021 için yüzde 2,6 olan tahmini yüzde 2,4'e ve uzun dönem için yüzde 2,8 olan tahmini yüzde 2,5'e düşürüldü. 

Fed'in açıklamasında şunlara yer verildi:

Sürdürülebilir ekonomik büyüme görünümü için belirsizlikler arttı.

Ekonomik büyümenin güçlü istihal piyasası ve hedefe yakın enflasyon ile sürdürülmesi için uygun, gerektiği şekilde hareket edilecek.

Ekonomik aktivite ılımlı bir oranda artıyor.

Hanehalkı harcamaları toparlanıyor görünüyor, ancak işletme sabit yatırımları zayıf olmaya devam ediyor.

Fed noktasal grafiğe göre 8 üye 2019'da faiz indirimi bekliyor. 8 üye 2019'da sabırlı olmaktan yana, 1 üye faiz artışı bekliyor.

Faizlerin değiştirilmemesi kararını 1'e karşı 9 oyla aldı, Bullard faiz indirimi istedi.

Hanehalkı harcamaları toparlanıyor görünüyor, ancak işletme sabit yatırımları zayıf olmaya devam ediyor.

FED BAŞKANI POWELL'DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell faiz kararı sonrasında açıklamalarda bulundu. Powell politika açıklamasında ciddi değişiklikler olduğunu söyledi. Görevinden alınacağına dair iddialara yönelik olarak Powell "Dört yıllık görev süremin tamamında hizmet etmek istiyorum. Yasalar açık, 4 yıl için görevdeyim" dedi.

Powell şunları söyledi:

-Enflasyon zayıf kalmaya devam etti.

-Son Fed toplantısından bu yana ters akıntılar yeniden ortaya çıktı. 

-Ticaret belirsizlikleri gelen verilerle etkisini göstermeye başlıyor olabilir.

-Pek çok iş gücü piyasası göstergesi güçlü kalmaya devam etti.

-FOMC katılımcılarının çoğu zayıf işletme yatırımlarına işaret ettiler.

-Artan ücretler enflasyon üzerinde yukarı yönlü bir baskı yaratmıyor.

-Büyüme projeksiyonları büyümenin bileşenleri konusunda önemli detayları maskeliyor.

-Belirsizliklere karşı uygun politika tepkisini tartıştık.

-Büyümeye yönelik riskler ve düşük enflasyon bekleyişleri enflasyonda hedefi altında kalmaya devam edeceği endişeleri oluşturdu.

-Ekonomik büyümeyi sürdürmek için araçları uygun şekilde kullanacağız.

-Pek çok üye faiz indiriminin uygun olduğunu düşünüyor.

-Düşük küresel büyüme dünyada enflasyonu zayıf tutabilir.

-Faiz indirimi öngörmeyen katılımcılar bile ekonominin desteklenmesi için nedenlerin şu anda daha güçlü olduğunu ifade ettiler.

-Fed sadece verilerin işaret ettiğine tepki vermek istemiyor.

-Ticaret konusunda haberler son toplantıdan bu yana güven konusunda önemli bir yönlendirici oldu.

-Dört yıllık görev süremin tamamında hizmet etmek istiyorum. Yasalar açık, 4 yıl için görevimdeyim.

-Bütün merkez bankaları kendi hedeflerine odaklanmıştır.

-Enflasyon beklentilerinde düşüş gelecekte faiz indirimi olasılığını artıran faktörlerden biri.

-2012 Ocak ayından bu yana ilk kez faiz indiriminden bahsediyoruz.

-Henüz faiz indiriminin 25 baz puan mı 50 baz puan mı olacağı konusunda herhangi bir değerlendirme içine girmedik.

-Faiz indiriminin büyüklüğünü değerlendirmek için gelen verileri görmemiz gerekli.

-Biz maksimum istihdam ve fiyat istikrarını sağlamaktan sorumluyuz ve bunları sağlamaya çalışıyoruz.

-Fed bir dolar kuru hedeflemiyor.

-Şu anda faiz indirimine çok fazla destek yok. Faiz indirimi için risklerin ekonomik görünümü baskılamaya devam edip etmediğini görmeliyiz. 

-Eğer ekonomik büyümenin sürdürülmesi için ihtiyaç olursa Fed hızlı şekilde hareket eder.

-Faizleri değiştirmememizde tüketici harcamalarının sağlıklı olması, güçlü istihdam piyasası ve ücretlerin artmaya devam etmesi etkili oldu.

-İmalat, yatırım ve ticaret ise zayıf, düşük petrol fiyatları yatırımların düşük kalmasına katkı yapıyor.

DOLAR DÜŞÜŞE GEÇTİ

Fed faiz kararını açıklamadan önce dolar 5.8200 lira, euro ise 6.5345 lira seviyesinde işlem görüyordu. Kararın ardından yapılan açıklamada önümüzdeki dönemde faiz indirimi olabileceği beklentisiyle birlikte dolarda bir miktar gerileme görüldü. Saat 21:41 itibariyle dolar 5.7947 lira seviyesinde işlem görüyor. Gün içinde en düşük 5.7878 lira, en yüksek 5.9166 lira seviyesi görüldü. Euro tarafında ise önemli değişiklik olmadı ve saat 21:41 itibariyle 6.5140 lira seviyesinde işlem görüyor. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
Fed faiz kararını açıkladı
Nobel ödüllü ekonomistten önemli uyarı: Ortadan kaldırılmalı!
Türk-İş'in kamu işçileri için istediği zam belli oldu
Bakan Turhan yeni demiryolu projesinin ayrıntılarını açıkladı: Çalışmalar tamamlandı