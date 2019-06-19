Son dakika... Fed faiz kararını açıkladı
ABD Merkez Bankası Fed piyasaların merakla beklediği faiz kararını duyurdu. Fed faizi yüzde 2.25 ile 2.50 arasında sabit bıraktı.
Fed faiz kararında değişiklik yapmazken 2019 yılı içinde faiz indirimi sinyali verdi. Fed faizi yüzde 2.25 ile 2.50 arasında sabit tuttu.
Fed kararına ilişkin açıklamadan gelecekteki politika ayarlamaları konusunda 'sabırlı' olunacağı ifadesi çıkarıldı.
50 BAZ PUAN İNDİRİM OLABİLİR
Fed, ekonomideki belirsizliğin artışı ve enflasyondaki düşüşe karşılık olarak 50 baz puan indirime gidilebileceğinin sinyalini verdi.
Fed üyeleri yılın geri kalan 6 ayında borçlanma maliyetlerini düşürmekte ısrarcı davrandılar.
17 politika yapıcıdan 7'si 2019 yılı sonuna kadar 50 baz puanlık faiz indiriminin uygun olacağını belirtirken, 8 üye ise 25 baz puanlık indirimin uygun olacağını öne sürdüler.
BÜYÜME TAHMİNİNDE REVİZE VAR
Fed'in açıkladığı 'Ekonomik Projeksiyon' raporunda ise, 2019 yılı için büyüme tahmini yüzde 2,1 olarak kaldı. Banka gelecek yıl için büyüme tahminini yüzde 1,9'dan 2,0'ye çıkarırken, 2021 beklentisi yüzde 1,8, uzun dönem beklentisini yüzde 1,9 oldu.
Banka yetkililerinin faiz tahmini bu yıl için yüzde 2,4 olarak bırakılırken, gelecek yıl için yüzde 2,6 olan tahmini yüzde 2,1'e, 2021 için yüzde 2,6 olan tahmini yüzde 2,4'e ve uzun dönem için yüzde 2,8 olan tahmini yüzde 2,5'e düşürüldü.
Fed'in açıklamasında şunlara yer verildi:
Sürdürülebilir ekonomik büyüme görünümü için belirsizlikler arttı.
Ekonomik büyümenin güçlü istihal piyasası ve hedefe yakın enflasyon ile sürdürülmesi için uygun, gerektiği şekilde hareket edilecek.
Ekonomik aktivite ılımlı bir oranda artıyor.
Hanehalkı harcamaları toparlanıyor görünüyor, ancak işletme sabit yatırımları zayıf olmaya devam ediyor.
Fed noktasal grafiğe göre 8 üye 2019'da faiz indirimi bekliyor. 8 üye 2019'da sabırlı olmaktan yana, 1 üye faiz artışı bekliyor.
Faizlerin değiştirilmemesi kararını 1'e karşı 9 oyla aldı, Bullard faiz indirimi istedi.
Hanehalkı harcamaları toparlanıyor görünüyor, ancak işletme sabit yatırımları zayıf olmaya devam ediyor.
FED BAŞKANI POWELL'DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR
ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell faiz kararı sonrasında açıklamalarda bulundu. Powell politika açıklamasında ciddi değişiklikler olduğunu söyledi. Görevinden alınacağına dair iddialara yönelik olarak Powell "Dört yıllık görev süremin tamamında hizmet etmek istiyorum. Yasalar açık, 4 yıl için görevdeyim" dedi.
Powell şunları söyledi:
-Enflasyon zayıf kalmaya devam etti.
-Son Fed toplantısından bu yana ters akıntılar yeniden ortaya çıktı.
-Ticaret belirsizlikleri gelen verilerle etkisini göstermeye başlıyor olabilir.
-Pek çok iş gücü piyasası göstergesi güçlü kalmaya devam etti.
-FOMC katılımcılarının çoğu zayıf işletme yatırımlarına işaret ettiler.
-Artan ücretler enflasyon üzerinde yukarı yönlü bir baskı yaratmıyor.
-Büyüme projeksiyonları büyümenin bileşenleri konusunda önemli detayları maskeliyor.
-Belirsizliklere karşı uygun politika tepkisini tartıştık.
-Büyümeye yönelik riskler ve düşük enflasyon bekleyişleri enflasyonda hedefi altında kalmaya devam edeceği endişeleri oluşturdu.
-Ekonomik büyümeyi sürdürmek için araçları uygun şekilde kullanacağız.
-Pek çok üye faiz indiriminin uygun olduğunu düşünüyor.
-Düşük küresel büyüme dünyada enflasyonu zayıf tutabilir.
-Faiz indirimi öngörmeyen katılımcılar bile ekonominin desteklenmesi için nedenlerin şu anda daha güçlü olduğunu ifade ettiler.
-Fed sadece verilerin işaret ettiğine tepki vermek istemiyor.
-Ticaret konusunda haberler son toplantıdan bu yana güven konusunda önemli bir yönlendirici oldu.
-Dört yıllık görev süremin tamamında hizmet etmek istiyorum. Yasalar açık, 4 yıl için görevimdeyim.
-Bütün merkez bankaları kendi hedeflerine odaklanmıştır.
-Enflasyon beklentilerinde düşüş gelecekte faiz indirimi olasılığını artıran faktörlerden biri.
-2012 Ocak ayından bu yana ilk kez faiz indiriminden bahsediyoruz.
-Henüz faiz indiriminin 25 baz puan mı 50 baz puan mı olacağı konusunda herhangi bir değerlendirme içine girmedik.
-Faiz indiriminin büyüklüğünü değerlendirmek için gelen verileri görmemiz gerekli.
-Biz maksimum istihdam ve fiyat istikrarını sağlamaktan sorumluyuz ve bunları sağlamaya çalışıyoruz.
-Fed bir dolar kuru hedeflemiyor.
-Şu anda faiz indirimine çok fazla destek yok. Faiz indirimi için risklerin ekonomik görünümü baskılamaya devam edip etmediğini görmeliyiz.
-Eğer ekonomik büyümenin sürdürülmesi için ihtiyaç olursa Fed hızlı şekilde hareket eder.
-Faizleri değiştirmememizde tüketici harcamalarının sağlıklı olması, güçlü istihdam piyasası ve ücretlerin artmaya devam etmesi etkili oldu.
-İmalat, yatırım ve ticaret ise zayıf, düşük petrol fiyatları yatırımların düşük kalmasına katkı yapıyor.
DOLAR DÜŞÜŞE GEÇTİ
Fed faiz kararını açıklamadan önce dolar 5.8200 lira, euro ise 6.5345 lira seviyesinde işlem görüyordu. Kararın ardından yapılan açıklamada önümüzdeki dönemde faiz indirimi olabileceği beklentisiyle birlikte dolarda bir miktar gerileme görüldü. Saat 21:41 itibariyle dolar 5.7947 lira seviyesinde işlem görüyor. Gün içinde en düşük 5.7878 lira, en yüksek 5.9166 lira seviyesi görüldü. Euro tarafında ise önemli değişiklik olmadı ve saat 21:41 itibariyle 6.5140 lira seviyesinde işlem görüyor.
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