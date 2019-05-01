Son dakika... Fed faiz kararını açıkladı
ABD Merkez Bankası Fed faizi yüzde 2.50 seviyesinde sabit tuttu. Fed’in faiz kararı sonrasında dolar tarafında herhangi bir hareketlilik gerçekleşmedi.
ABD Merkez Bankası Fed piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Fed faizi yüzde 2.25 ile 2.50 arasında sabit tuttu. Banka iskonto faiz oranını yüzde 3’te bıraktı. Ayrıca bankaların Fed bünyesinde tuttuğu rezervler için faiz oranı yüzde 2.40’tan yüzde 2.35’e indi.
Fed açıklamasında sabırlı duruşun korunduğu belirtildi.
Bankadan yapılan açıklamada, son toplantıdan bu yana ekonomik aktivitenin güçlü oranda arttığı belirtildi.
Fed kararı oy birliğiyle aldı.
Fed’in yaptığı açıklamalar şöyle:
-Çekirdek ve manşet enflasyon düştü, yüzde 2’nin altında seyrediyor.
-Hanehalkı harcamalarında büyüme, işletme yatırımlarında ilk çeyrekte yavaşlama oldu.
-Sürdürülebilir büyüme, güçlü istihdam piyasası ve yüzde 2’ye yakın enflasyon en olası sonuçlar olarak görülüyor.
DOLAR SAKİN SEYREDİYOR
Fed’in faiz kararı sonrasında dolar tarafında herhangi bir hareketlilik gerçekleşmedi. Saat 21:27 itibariyle dolar yüzde 0.40 oranında düşüşle 5.9413 lira seviyesinde işlem görüyor. Gün içinde en düşük 5.9376, en yüksek 5.9686 lira seviyesi görüldü.
POWELL ENFLASYONA DİKKAT ÇEKTİ
Fed Başkanı Jerome Powell faiz kararı sonrasında şu açıklamalarda bulundu:
-Ekonomik ve istihdamda büyüme Komite’nin beklediğinden daha güçlü ve enflasyon beklenenden daha zayıf.
-Fed 2019’un geri kalanında sağlıklı GSYH büyümesi bekliyor.
-Mart’tan bu yana gelen veriler genel olarak beklentilere paralel.
-Fed yüzde 2 enflasyon hedefine güçlü şekilde bağlı.
-2019 ilk çeyrekte çekirdek enflasyonda yaşanan düşüş beklenmedik bir durumdu, bu geçici faktörlerden kaynaklanmış olabilir.
-Sabırlı yaklaşım hala gerekli.
-Ters rüzgarlar Çin ve Avrupa’daki zayıf büyümeyi, Brexit belirsizliğini içeriyor.
-Yetkililer Fed portföyünün vadesi konusunda görüşmelere başladılar.
-Portföy bileşimi konusunda bu hafta karar verilmedi.
-Rezervlere verilen faizin düşürülmesi para politikası duruşunda bir değişikliği yansıtmıyor.
-Portföy bileşimi konusunda karar vermek için acelemiz yok.
-Eğer komite enflasyonun ısrarcı şekilde düşük kaldığını görürse, politikayı belirlerken bunu hesaba katar.
-Fed cari politika duruşu ile rahat.
-ABD finans sektöründe bazı varlık fiyatları yüksek, ancak aşırı değil.
-Şirketlerin borç seviyeleri konusunda bazı endişeler var.
-Genel olarak finansal istikrar kırılganlıkları ılımlı.
-İlk çeyrekte çekirdek enflasyonda görülen zayıflık faizlerle ilgili değil.
-Enflasyon beklentilerinde bir kötüleşme ekonomi için kötü olabilir.
TRUMP GÖREVE GELDİĞİNDEN BERİ 6 KEZ ARTIRILDI
ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlığının ardından Fed, ilk faiz artışını 21 Mart 2018 tarihinde Fed Başkanı Jerome Powell’ın ilk açıklamalarıyla yapmıştı. Bu açıklamada Fed politika faizini 25 baz puan artışla 1,50-1,75 aralığına yükselttiğini duyurmuştu.
Fed, 1 Ağustos 2018'den önceki para politikası toplantısını 13 Haziran 2018 tarihinde gerçekleştirmiş, 25 baz puanlık faiz artırımına giderek federal fonlama oranını yüzde 1.75 – 2.00 seviyesine yükseltmişti.
26 Eylül tarihinde de faiz 25 baz puan artırılmıştı. Böylelikle politika faizi yüzde 2.00-2.25 aralığına çıkarılmıştı. 2018 yılında böylelikle 16 Fed üyesinin 12’sinin beklediği gibi 4 faiz artırımı gerçekleşmiş oldu.
Fed 2015 Aralık’ta sıkılaştırma döngüsüne girmiş bu noktada önlemler almaya başlamıştı. Sıkılaştırma döngüsüne girdiğinden beri Fed, 9. kez faiz artırımı yapmış oldu. Aynı zamanda Fed ABD Başkanı Trump, Ocak 2017’de göreve geldiğinden beri 6 kez faiz artırdı.
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