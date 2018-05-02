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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
02.05.2018 - 21:01, Son Güncelleme:

Son dakika... FED faiz kararını açıkladı

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Son dakika... FED faiz kararını açıkladı

ABD Merkez Bankası (Fed) mayıs ayı politika toplantısının ardından faiz kararını açıkladı. Buna göre; Fed beklentiler doğrultusunda faizlerde değişikliğe gitmedi. Banka faizi 1,50-1,75 aralığında bıraktı. Karar 8 üyenin oybirliği ile alındı.

ABD Merkez Bankası (Fed) mayıs toplantısında politika faizini beklendiği gibi sabit tuttu. "Ekonomik görünüm aşağı yukarı dengeli görünüyor"  denilen FOMC açıklamasında, enflasyonun mart toplantısından bu yana bankanın hedefi olan yüzde 2'ye yaklaştığı belirtildi. Açıklamada, "12 aylık enflasyonun orta vadede yüzde 2'ye yakın seyretmesi bekleniyor" beklentisi paylaşıldı.

Bu arada FOMC açıklamasından, "enflasyon gelişmeleri yakın şekilde izleniyor" ifadesi çıkarıldı.

Fed, federal fon faizinde kademeli artışların devam etmesini beklediğini tekrarladı. Açıklamada istihdam piyasasının güçlenmeye devam ettiği, piyasa şartlarının güçlü olmayı sürdürmesinin beklendiği vurgulandı.

Fed Mart toplantısında faiz oranlarını 25 baz puan yükseltmişti. Yılın kalanında çoğu piyasa oyuncusu 2 faiz artışı bekliyor. 

Bir sonraki Fed FOMC toplantısı 12-13 Haziran'da yapılacak.

FED CEPHESİNDE YENİ BİR DURUM YOK

GCM Menkul Kıymetler Araştırma Uzmanı Enver Erkan

Fed piyasaların hiçbir aksiyon beklemediği ve bir basın açıklaması içermeyen toplantısında piyasalara yeni bir bilgi vermedi. Enflasyondaki gelişimler Fed’in politika açıklamasına yansımış görünüyor, enflasyonun hedeflerin altında olduğunu belirten ibare PCE’nin yüzde 2 bandına gelmesinden sonra “hedeflere yaklaştı’ gereklidir. Fed, enflasyonun geniş vadede yüzde 2 üzerine çıkmasını ve istikrar kazanmasını bekliyor seklinde değiştirilmiş. İlla ki bir anlam yükleyeceksek, enflasyon ibaresine yükleyebiliriz. Ancak enflasyonda yüzde 2 bandının bir tepki eşiği olmadığını da belirtmek. Bu yüzden kademeli faiz artışı vurgusu da bu kapsamda devam ediyor.

İlk çeyrekte her ne kadar gecen yılların ilk çeyreklerinden daha iyi olsa da, özellikle tüketim harcamalarındaki yavaşlama kaynaklı olarak büyüme de yavaşlama görmüştük. Fed ılımlı büyüme vurgusunu devam ettiriyor, bununla beraber ilk çeyrekteki yavaşlamanın da geçici faktörlere dayandığı belirtiliyor. Büyüme ve istihdam dinamiklerinde ortada yeni bir bilgi yok. Sonuç olarak ekonomiye ilişkin görünüm daha dengeli ve istihdam piyasası da güçlü görüntüsünü sürdürüyor.

Haziran’da faiz artisti bu noktada kesin gibi… Ancak henüz bu yıl toplamda 3 mü yoksa 4 mü faiz artışı olacak, o kesinlik kazanmadı. Cuma günü gelecek olan tarım dışı istihdam verisi ve altındaki ücretler kalemi çok daha fazla bilgi verecektir. Fed, fiyatlama mekanizması dışında olan bir argüman ortaya koymadığından dolayı kararların USD hareketine marjinal bir etkisi olması beklenmez. Ancak piyasa momentum da USD lehine olmayı sürdürebilir.

FAİZ ARTIRIMI BEKLENMİYORDU

Analistler, Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında faizlerde değişiklik yapılmasını beklemiyordu. Fed’in tercih ettiği enflasyon göstergesi çekirdek PCE fiyat endeksinin yüzde 1,9'a yükselerek hedefe yaklaşmasının ise gelecek ay faiz artırım beklentilerini güçlendirdiği belirtilmişti.

ÖNCEKİ TOPLANTIDA FAİZ ARTIRILMIŞTI

Fed Mart ayı toplantısında beklendiği gibi faizleri 0.25 puan artırarak 1.50-1.75 seviyesine çekmişti. Böylece faizler 2008 krizinden bu yana en yüksek seviyeye yükselmişti.

 

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