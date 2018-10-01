Son dakika... Eylül ayının en yüksek ihracatı gerçekleşti

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriSon dakika... Eylül ayının en yüksek ihracatı gerçekleşti
GeriEkonomi Son dakika... Eylül ayının en yüksek ihracatı gerçekleşti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    13
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
01.10.2018 - 11:00, Son Güncelleme:

Son dakika... Eylül ayının en yüksek ihracatı gerçekleşti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    13
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Eylül ayı ihracat rakamlarını TÜİK yerine Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan duyurdu. Pekcan, "Eylül ihracatımız yüzde 22,6 artışla 14,5 milyar dolara ulaştı. Bu, tarihin en yüksek eylül ayı ihracat rakamı" dedi. Yıllık ihracatın da 165,1 milyar dolarla en yüksek seviyeye ulaştığı duyuruldu.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, eylül ayında ithalatın yüzde 18 düşüş gösterdiğini, buna karşılık ihracatın yüzde 22,6’lık artışla rekor seviyelere geldiğini söyledi. İhracat en büyük katkıyı ise motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler sağladı.

Bakan Pekcan, ihracatın eylül ayında 14,5 milyar dolar olduğunu açıkladı. Böylece tarihin en yüksek eylül ihracatı gerçekleşti. Yıllık ihracat da 165,1 milyar dolarla rekor düzeye ulaştı.

Pekcan “Eylül ayında ithalatımız, yüzde 18,1 düşüşle 16,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiş olup, böylece ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 88,4 düzeyinde gerçekleşmiştir. Bu son 9 yılın en yüksek düzeyi” dedi.

DIŞ TİCARET HACMİ AZALDI

Dış ticaret hacmi bu dönemde yüzde 2,99 azaldı ve 30 milyar 844 milyon dolar oldu.

Söz konusu dönemde dış ticaret açığı, yüzde 76,85 düşüşle 1 milyar 892 milyon dolar olarak gerçekleşti.

EN ÇOK İHRACAT YAPILAN KALEMLER

Eylülde en çok ihracat yapılan fasıllar 2 milyar 205 milyon dolarla “motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları”, 1 milyar 316 milyon dolarla “kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler” ve 1 milyar 68 milyon dolarla “demir ve çelik” olarak belirlendi.

Söz konusu ayda en çok ithalat yapılan fasıl ise 3 milyar 715 milyon dolarla “mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler” oldu.

ALMANYA İLK SIRADA

Geçen ay en fazla ihracat, 1 milyar 427 milyon dolarla Almanya’ya yapıldı. Bu ülkeyi 1 milyar 62 milyon dolarla İngiltere ve 825 milyon dolarla İtalya izledi.

En fazla ithalat ise 1 milyar 756 milyon dolarla Rusya’dan gerçekleştirildi. Bu ülkeyi 1 milyar 509 milyon dolarla Çin ve 1 milyar 413 milyon dolarla Almanya takip etti.

Gümrük idareleri tarafından eylülde tahsil edilen vergiler, 14 milyar 320 milyon lira oldu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    13
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Düğünde taktığı altını icra yoluyla geri aldı

İşte, Anadolu'nun en büyük şirketleri

Çok önemli uyarı: Yoğunluk fazla, son güne bırakmayın...

Ceylan İnşaat için mahkemeden tedbir kararı