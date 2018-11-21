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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
21.11.2018 - 10:15, Son Güncelleme:

Son dakika... EPDK Başkanı'ndan çok önemli açıklamalar

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Son dakika... Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı Mustafa Yılmaz NTV canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Yılmaz; akaryakıt satışlarının kredi kartına farklı yansımasıyla ilgili; "Kredi kartına farklı fiyata ilişkin bir karar alınması söz konusu değil. Kredi kartına farklı fiyat kararı BDDK'nın alanına girer. Kredi kartından ilave bedel alamazlar. Bu kanunda açıkça belirtilmiş. PUİS bununla ilgili Ticaret Bakanlığı bünyesindeki BDDK'dan peşin satışta indirim yapabileceklerine dair görüş alabilirler" açıklamasında bulundu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı Mustafa Yılmaz NTV'de gündeme ilişkin soruları yanıtladı...

EPDK Başkanı Yılmaz'ın konuşmasından notlar;

* Kredi kartına farklı fiyata ilişkin bir karar alınması söz konusu değil. Kredi kartına farklı fiyat kararı BDDK'nın alanına girer.

* Kredi kartından ilave bedel alamazlar. Bu kanunda açıkça belirtilmiş. PUİS bununla ilgili Ticaret Bakanlığı bünyesindeki BDDK'dan peşin satışta indirim yapabileceklerine dair görüş alabilirler.

* Üye iş yerleri mal ve hizmet alımlarının bedelini kabul etmek zorundadır. İlave bir ödemede bulunması istenemez. Bu talep olumlu mu onu da irdelemek lazım. 

DÜNYADA DA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI BİRBİRİNE YAKLAŞTI

* Motorin fiyatları benzin fiyatlarından daha fazla oldu. Promosyonlu satış devrine ilişkin olarak da Türkiye'nin gündeminde eskiden promosyon yarışı vardı. Bu bir şekilde finanse ediliyor.

* Bayilerin şikayeti var dağıtım şirketleri şeffaf değil diyorlar. Şeffaflık bizim kurumun olmazsa olmazı. Sendikalardan bayileri eğitmelerini bekliyoruz. Yüzde 43 maliyetleri bayi karşılamış.

* Toptancı bir şirketin promosyona katılmasıyla perakendecinin promosyona katılım oranının aynı olması doğru mu değil mi PÜİS buna çalışsın. 

"DAĞITIM ŞİRKETLERİNİN PAZARLAMA İÇİN YÖNTEMLERİ VAR"

* Vatandaşa önerimiz ucuz olanı tercih etsin. 

ELEKTRİK FİYATINDA İNDİRİM OLUR MU?

Maliyetlere göre nihai karar veriliyor. Bununla ilgili döviz var. Enflasyon var. Hepsiyle ilgili paket oluşturup ondan sonra tarifelerimizi oluşturuyoruz. Ben de bir elektrik kullanıcısıyım ve doğalgaz tüketicisiyim. Fiyatları adil bir noktada belirliyoruz. Dövizdeki düşüşe ve somut verilere bağlı olarak elektrik fiyatlarında inşallah indirim olacaktır.

Doğalgazla ilgili BOTAŞ da bizimle aynı hassasiyette hareket ediyor. Arkadaşlar ellerinden geleni yapıyor. 

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