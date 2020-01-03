Son dakika... Enflasyon rakamlarÄ± aÃ§Ä±klandÄ±

TÃœFE'de (2003=100) 2019 yÄ±lÄ± AralÄ±k ayÄ±nda bir Ã¶nceki aya gÃ¶re %0,74, bir Ã¶nceki yÄ±lÄ±n AralÄ±k ayÄ±na gÃ¶re %11,84, bir Ã¶nceki yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na gÃ¶re %11,84 ve on iki aylÄ±k ortalamalara gÃ¶re %15,18 artÄ±ÅŸ gerÃ§ekleÅŸti.



YÄ±llÄ±k en dÃ¼ÅŸÃ¼k artÄ±ÅŸ %3,16 ile haberleÅŸme grubunda gerÃ§ekleÅŸti

Bir Ã¶nceki yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na gÃ¶re artÄ±ÅŸÄ±n dÃ¼ÅŸÃ¼k olduÄŸu diÄŸer ana gruplar sÄ±rasÄ±yla, %4,53 ile giyim ve ayakkabÄ±, %7,03 ile eÄŸlence ve kÃ¼ltÃ¼r ve %9,79 ile ev eÅŸyasÄ± oldu. Buna karÅŸÄ±lÄ±k, bir Ã¶nceki yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na gÃ¶re artÄ±ÅŸÄ±n yÃ¼ksek olduÄŸuÂ ana gruplar ise sÄ±rasÄ±yla, %43,12 ile alkollÃ¼ iÃ§ecekler ve tÃ¼tÃ¼n, %14,46 ile eÄŸitim, %13,63 ile saÄŸlÄ±k ve Ã§eÅŸitli mal ve hizmetler oldu.



AylÄ±k en yÃ¼ksek azalÄ±ÅŸ %1,91 ile giyim ve ayakkabÄ± grubunda oldu

Ana harcama gruplarÄ± itibarÄ±yla 2019 yÄ±lÄ± AralÄ±k ayÄ±nda azalÄ±ÅŸ gÃ¶steren diÄŸer bir grup %0,11 ile eÄŸlence ve kÃ¼ltÃ¼r oldu. Buna karÅŸÄ±lÄ±k, ana harcama gruplarÄ± itibarÄ±yla 2019 yÄ±lÄ± AralÄ±k ayÄ±nda artÄ±ÅŸÄ±n yÃ¼ksek olduÄŸu gruplar sÄ±rasÄ±yla, %2,93 ile gÄ±da ve alkolsÃ¼z iÃ§ecekler, %0,57 ile ulaÅŸtÄ±rma, %0,42 ile saÄŸlÄ±k ve Ã§eÅŸitli mal ve hizmetler oldu.



AylÄ±k en yÃ¼ksek azalÄ±ÅŸ %1,91 ile giyim ve ayakkabÄ± grubunda oldu



Ana harcama gruplarÄ± itibarÄ±yla 2019 yÄ±lÄ± AralÄ±k ayÄ±nda azalÄ±ÅŸ gÃ¶steren diÄŸer bir grup %0,11 ile eÄŸlence ve kÃ¼ltÃ¼r oldu. Buna karÅŸÄ±lÄ±k, ana harcama gruplarÄ± itibarÄ±yla 2019 yÄ±lÄ± AralÄ±k ayÄ±nda artÄ±ÅŸÄ±n yÃ¼ksek olduÄŸu gruplar sÄ±rasÄ±yla, %2,93 ile gÄ±da ve alkolsÃ¼z iÃ§ecekler, %0,57 ile ulaÅŸtÄ±rma, %0,42 ile saÄŸlÄ±k ve Ã§eÅŸitli mal ve hizmetler oldu.

Â

AralÄ±k 2019'da, endekste kapsanan 418 maddeden, 131 maddenin ortalama fiyatÄ±nda dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ gerÃ§ekleÅŸirken, 34 maddenin ortalama fiyatÄ±nda deÄŸiÅŸim olmadÄ±. 253 maddenin ortalama fiyatÄ±nda ise artÄ±ÅŸ gerÃ§ekleÅŸti.



Ã–zel kapsamlÄ± TÃœFE gÃ¶stergesi (B) yÄ±llÄ±k %10,76, aylÄ±k %0,41 arttÄ±



Ä°ÅŸlenmemiÅŸ gÄ±da Ã¼rÃ¼nleri, enerji, alkollÃ¼ iÃ§kiler ve tÃ¼tÃ¼n ile altÄ±n hariÃ§ TÃœFE'de 2019 yÄ±lÄ± AralÄ±k ayÄ±nda bir Ã¶nceki aya gÃ¶re %0,41, bir Ã¶nceki yÄ±lÄ±n AralÄ±k ayÄ±na gÃ¶re %10,76, bir Ã¶nceki yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na gÃ¶re %10,76 ve on iki aylÄ±k ortalamalara gÃ¶re %14,36 artÄ±ÅŸ gerÃ§ekleÅŸti.







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