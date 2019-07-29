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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
29.07.2019 - 17:23, Son Güncelleme:

Son dakika... Enerji Bakanı Dönmez'den önemli mesajlar: Yüzde 20'sini depoladık

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Son dakika... Enerji Bakanı Dönmez'den önemli mesajlar: Yüzde 20'sini depoladık

Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama Genişletme Projesi'nde konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Yıllık tükettiğimiz doğal gazın yüzde 20'sini depoladık. Hedefimizin üzerine çıkacağımıza inanıyorum" açıklamasında bulundu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Aksaray’daki Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama Genişletme Projesi'nin temel atma töreninde önemli mesajlarda bulundu.

Bakan Dönmez'in açıklamasından notlar;

HİÇBİR ZAMAN GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ

Yıllık tükettiğimiz doğal gazın yüzde 20'sini depoladık. Hedefimizin üzerine çıkacağımıza inanıyorum. Doğal gaz depolama tesisimiz bölge ile uyumlu bir projedir. 2021'de güneş enerjisi santralimizi devreye alacağız. Tuz Gölü projemiz buradaki çeşitliliği artırmak açısından da önemli.

Tuz Gölü projesinin önüne Sultanhanı adını eklemiş olduk. İkinci müjdemiz İrfanlı Barajı'ndan tesise kadar inşa edilen projenin sonunda ne yapacaksınız bu boruyu diye soruyorlar, ikinci proje için daha kapasiteli yapıyoruz. İlki 2021'de, ikincisi 2023'de tamamlanacak. Tatlı su boru hatları, proje sonunda çiftçilerimize sunulacak. 

Boru hatlarını Devlet Su İşleri'ne teslim edeceğiz. Bölgelerimiz tekrar yeşermiş olacak. 40 bin dönüm arazi sulanabilir hale geliyor. Türkiye emin adımlarla daha güzel günlere ilerleyecek. Büyük bir milletiz, hedefimiz büyük, hedeflere aşkla şevkle yürüyecek, heyecanımız ilk günkü gibi olacak inşallah. 

Dönmez: "(Doğal gaz depolama projesi) Dünyanın en büyüğünü buraya inşa ediyoruz" -
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