Son dakika... Enerji Bakanı Dönmez'den önemli mesajlar: Yüzde 20'sini depoladık
Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama Genişletme Projesi'nde konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Yıllık tükettiğimiz doğal gazın yüzde 20'sini depoladık. Hedefimizin üzerine çıkacağımıza inanıyorum" açıklamasında bulundu.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Aksaray’daki Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama Genişletme Projesi'nin temel atma töreninde önemli mesajlarda bulundu.
Bakan Dönmez'in açıklamasından notlar;
HİÇBİR ZAMAN GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ
Yıllık tükettiğimiz doğal gazın yüzde 20'sini depoladık. Hedefimizin üzerine çıkacağımıza inanıyorum. Doğal gaz depolama tesisimiz bölge ile uyumlu bir projedir. 2021'de güneş enerjisi santralimizi devreye alacağız. Tuz Gölü projemiz buradaki çeşitliliği artırmak açısından da önemli.
Tuz Gölü projesinin önüne Sultanhanı adını eklemiş olduk. İkinci müjdemiz İrfanlı Barajı'ndan tesise kadar inşa edilen projenin sonunda ne yapacaksınız bu boruyu diye soruyorlar, ikinci proje için daha kapasiteli yapıyoruz. İlki 2021'de, ikincisi 2023'de tamamlanacak. Tatlı su boru hatları, proje sonunda çiftçilerimize sunulacak.
Boru hatlarını Devlet Su İşleri'ne teslim edeceğiz. Bölgelerimiz tekrar yeşermiş olacak. 40 bin dönüm arazi sulanabilir hale geliyor. Türkiye emin adımlarla daha güzel günlere ilerleyecek. Büyük bir milletiz, hedefimiz büyük, hedeflere aşkla şevkle yürüyecek, heyecanımız ilk günkü gibi olacak inşallah.
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