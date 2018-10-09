Son dakika... Enerji Bakanı Dönmez'den çok önemli açıklamalar
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: "Fatih gemimiz geçtiğimiz hafta lokasyona doğru dolandı ve şu an lokasyonda. Bir takım yapılması gereken çalışmalar ve testler var. Bu ayın sonunda sondaja başlanacak" dedi.
ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez açıklamasının devamında: "Batarya depolama sistemi için ayrı bir ihale ve yol haritası düzenlemeye karar verdik" dedi.
Bakan Dönmez, "Gelecek hafta Star Rafinerinin açılışını yapmayı planlıyoruz" şeklinde konuştu. Bakan Dönmez açıklamasının devamında şunları kaydetti:
*2023’e kadar 10,9 milyar dolar yatırım gerçekleştireceğiz. Bu yatırımın karşılığı olarak 2033 yılına geldiğimizde elde edeceğimiz tasarruf miktarı 30,2 milyar dolar seviyesine ulaşacak.
*(Şirketlerin ikili anlaşmalarını fesh etmesine ilişkin), "Tek taraflı fesh edildiğini duyduk, açıkçası üzüldük. Bunu ticari etikle de bağdaştıramadım."
*EPDK limitin düşürülmesiyle alakalı bir çalışma yürütüyor. Bugünlerde yeni tedbir çalışma taslağını paylaşmış olacak.
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