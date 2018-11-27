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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
27.11.2018 - 09:37, Son Güncelleme:

Son dakika... Emekliye bayram ikramiyesi zammı

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Son dakika... Emekliye bayram ikramiyesi zammı

Emeklilerin Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı öncesi aldığı ikramiyelerle ilgili müjdeli bir haber geldi. Yaklaşık 12 milyon emekliyi ilgilendiren habere göre emekli ikramiyesine zam yapılması gündemde. 2018 yılında başlayan emekli ikramiyesi uygulaması 2019 yılında da devam edecek. Karar çıkarsa emekli ikramiyesi her yıl enflasyon oranında artış gösterecek.

Bu yıl başlatılan ve 12 milyon emekli ile onların maaşlarını alan dul ve yetimleri sevindiren ikramiye uygulaması, önümüzdeki yıl da devam edecek. Emekliler geçtiğimiz Ramazan ve Kurban Bayramı'nda bin'er lira emekli ikramiyesi almıştı. Bu ikramiyeler herkese eşit ödenirken, maaş miktarlarına bakılmamıştı. Şimdi bu ikramiyelere enflasyon farkının da yansıtılması gündemde. Eğer bu talep gerçekleşirse, her yıl ikramiye miktarı da artmış olacak.

BAYRAM İKRAMİYESİ
Posta'nın haberine göre bayram ikramiyesi, Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde emeklilere ve SGK'dan gelir veya aylık alan hak sahiplerine yapılan ödemeden oluşuyor.

KİMLERE ÖDEME YAPILIR?
Ödemenin yapılacağı tarihte SGK'dan emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlara veriliyor. Ayrıca Kurumdan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine bayram ikramiyesi ödeniyor.

İKRAMİYE NE KADAR?
Ramazan ve Kurban Bayramlarından önce ödenecek bayram ikramiyesi tutarı 1.000'er TL'dir. Bayram ikramiyesi başvuru şartı olmaksızın gelir aylık almakta olduğunuz banka hesabınıza yatırılıyor.

BİRDEN FAZLA MAAŞ ALAN NASIL ÖDEME ALIR?
Birden fazla dosyadan gelir ve/veya aylık alan emekli ve hak sahiplerine en fazla ödemeye imkan veren dosya üzerinden ödeme yapılır. Örneğin emekli aylığı ile birlikte vefat eden eşinden dolayı ölüm aylığı da alan bir emekliye, en fazla ödemeye imkan veren dosya üzerinden 1.000 TL ödeniyor. Emekli veya hak sahibinin vefatı durumunda hak edildiği halde ödenemeyen bayram ikramiyesi varislerine veriliyor.

DUL VE YETİM AYLIĞI ALANLARA NASIL ÖDENİYOR?
Vefat eden sigortalılardan dolayı gelir ve/veya aylık almakta olan hak sahiplerinin bayram ikramiyesi ödemesi hak sahiplerinin hisseleri oranında ödenir. Örneğin; eşinin vefat etmesi nedeniyle %50 hisse oranı ile eşe, %25 hisse oranı ile yetim çocuğa ölüm aylığı ödenmesi halinde; 1.000 TL tutarındaki bayram ikramiyesi hak sahiplerine hissesi oranı esas alınarak ödeneceğinden, eşe 500 TL, yetim çocuğa ise 250 TL veriliyor.

SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK GELİRİ ALANLARA İKRAMİYE VAR MI?
İş kazası ve meslek hastalığı sigortasından sürekli iş göremezlik geliri almakta olanlara, gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi oranında bayram ikramiyesi ödeniyor. Örneğin; meslekte kazanma gücü kayıp oranı yüzde 25 olması nedeniyle sürekli iş göremezlik geliri almakta olanlara, 1.000 TL'nin yüzde 25'i oranında yani 250 TL tutarında bayram ikramiyesi ödeniyor.

İKRAMİYEDEN KESİNTİ, HACİZ OLABİLİR Mİ?
Hayır, bayram ikramiyelerinden herhangi bir kesinti yapılamaz, haciz uygulanamaz. Bankalar da bu paraları alacaklarına karşı mahsup edemez.

 

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