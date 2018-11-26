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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Ekonomi
26.11.2018 - 10:06, Son Güncelleme:

Son dakika: Emeklinin ocak zammı ne olacak? İşte en düşük emekli maaşı

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Son dakika: Emeklinin ocak zammı ne olacak? İşte en düşük emekli maaşı

Milyonlarca emekli için Ocak zammmı adım adım yaklaşırken, vatandaşlar da son dakika araştırmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Zamlar için geri sayım devam ederken, Enflasyon oranlarına göre 12.3 milyon emeklinin Ocak zammına 2 adım kaldı. 4 aylık enflasyon yüzde 12.26 çıkarken, zam oranı için 3 farklı tahmin var. Bu tahminlere göre SSK ve Bağ- Kur'luların zammı yüzde 10.65, yüzde 13.12 ya da yüzde 13.99 olabilecek. Peki en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar olacak? İşte detaylar...

Türkiye'deki 12.3 milyon vatandaşı yakından ilgilendiren emekli maaşlarında detaylar netleşiyor. Yeni yıl için yapılacak zammı merakla bekleyen vatandaşlar için Ocak zam ayı olacak. 2018'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon; SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını, memur emeklilerinin ise alacağı farkı gösterecek..

Memur emeklilerine, yüzde 4 zamma ilaveten, 6 aylık enflasyonun yüzde 3.5'i aşan kısmı kadar fark yansıtılacak. Temmuz-Ekim enflasyonu yüzde 12.26 çıkarken, zam oranı için 2 veri kaldı.

Ancak ipuçları geliyor: 2019 programına göre;

2018'in ikinci yarısındaki enflasyon yani SSK ve Bağ- Kur'luların zam oranı yüzde 10.65 olacak. Maaşlarda 108-521 lira arasında artış olacak.

Memur emeklilerinin toplam zam oranı da yüzde 11.15 olarak gerçekleşecek. En düşük aylık 239 lira artacak.

Merkez Bankası'nın tahminine göre; 2018'in ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 13.12 olacak. Bu durumda Ocak'ta SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 13.12, memur emeklilerine de yüzde 13.62 artış yansıtılacak.

SSK ve Bağ- Kur'luların maaşı 134-641 lira arasında, en düşük memur emeklisi aylığı 293 lira yükselecek.

Merkez Bankası'nın son beklenti anketine göre; 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 13.99 olacak.

Memur emeklilerinin de bu durumda Ocak zammı yüzde 14.49'a ulaşacak.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin geliri 142 ile 684 lira arasında artacak. En düşük memur emeklisi aylığındaki artış ise 311 lira olacak..

Son dakika: Emeklinin ocak zammı ne olacak İşte en düşük emekli maaşı

Son dakika: Emeklinin ocak zammı ne olacak İşte en düşük emekli maaşı

 

 

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