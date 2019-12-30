Son dakika... Ekonomik gÃ¼ven endeksi arttÄ±

Ekonomik gÃ¼ven endeksi KasÄ±m ayÄ±nda 91,3 iken, AralÄ±k ayÄ±nda %2,6 oranÄ±nda artarak 93,8 oldu. Ekonomik gÃ¼ven endeksindeki artÄ±ÅŸ, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inÅŸaat sektÃ¶rÃ¼ gÃ¼ven endekslerindeki artÄ±ÅŸlardan kaynaklandÄ±.

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AralÄ±k ayÄ±nda reel kesim gÃ¼ven endeksi 108,7 deÄŸerine, hizmet sektÃ¶rÃ¼ gÃ¼ven endeksi 93,2 deÄŸerine, perakende ticaret sektÃ¶rÃ¼ gÃ¼ven endeksi 102,6 deÄŸerine ve inÅŸaat sektÃ¶rÃ¼ gÃ¼ven endeksi 68,9 deÄŸerine yÃ¼kseldi. AralÄ±k ayÄ±nda tÃ¼ketici gÃ¼ven endeksi ise 58,8 deÄŸerine geriledi.

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