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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber GiriÅŸ: 30.12.2019 - 10:03,Son GÃ¼ncelleme:/

Son dakika... Ekonomik güven endeksi arttÄ±

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Son dakika... Ekonomik güven endeksi arttÄ±

Ekonomik gÃ¼ven endeksi AralÄ±k ayÄ±nda yÃ¼zde 2.6 oranÄ±nda artarak 93.8 oldu

Ekonomik gÃ¼ven endeksi KasÄ±m ayÄ±nda 91,3 iken, AralÄ±k ayÄ±nda %2,6 oranÄ±nda artarak 93,8 oldu. Ekonomik gÃ¼ven endeksindeki artÄ±ÅŸ, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inÅŸaat sektÃ¶rÃ¼ gÃ¼ven endekslerindeki artÄ±ÅŸlardan kaynaklandÄ±.
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AralÄ±k ayÄ±nda reel kesim gÃ¼ven endeksi 108,7 deÄŸerine, hizmet sektÃ¶rÃ¼ gÃ¼ven endeksi 93,2 deÄŸerine, perakende ticaret sektÃ¶rÃ¼ gÃ¼ven endeksi 102,6 deÄŸerine ve inÅŸaat sektÃ¶rÃ¼ gÃ¼ven endeksi 68,9 deÄŸerine yÃ¼kseldi. AralÄ±k ayÄ±nda tÃ¼ketici gÃ¼ven endeksi ise 58,8 deÄŸerine geriledi.
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Son dakika... Ekonomik gÃ¼ven endeksi arttÄ±


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