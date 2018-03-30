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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
İHA-DHA
30.03.2018 - 10:17, Son Güncelleme:

Son dakika... Ekonomi için kritik dış ticaret verileri açıklandı

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Son dakika... Ekonomi için kritik dış ticaret verileri açıklandı

Türkiye ekonomisinin "yumuşak karnı" olarak bilinen cari açıktaki artışta en önemli etkiyi yapan dış ticaret açığı, Şubat ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 54.2 artışla 5.76 milyar dolara çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre;ÿ ihracat Şubat ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9.0 artarak 13 milyar 176 milyon dolara, ithalat da yüzde 19.7 artarak 18 milyar 936 milyon dolara yükseldi.

Böylece, ihracatın ithalatı karşılama oranı da 2017 Şubat ayında yüzde 76.4 düzeyindeyken, bu yıl Şubat ayında, yüzde 70’in de altına inerek yüzde 69.6’ya düştü.

DIŞ TİCARET AÇIĞI YÜZDE 54,2 ARTTI

Şubat ayında dış ticaret açığı yüzde 54,2 artarak 5 milyar 761 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2017 Şubat ayında yüzde 76,4 iken, 2018 Şubat ayında yüzde 69,6'ya düştü.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ SERİYE GÖRE İHRACAT YÜZDE 2,7 ARTTI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2018 Şubat ayında bir önceki aya göre ihracat yüzde 2,7 arttı, ithalat yüzde 9,8 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2018 yılı Şubat ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 8,9, ithalat yüzde 19,6 arttı.

AVRUPA BİRLİĞİNE İHRACAT YÜZDE 23,8 ARTTI

Avrupa Birliğine (AB-28) yapılan ihracat, 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 23,8 artarak 6 milyar 844 milyon dolar olarak gerçekleşti. AB’nin ihracattaki payı 2017 Şubat ayında yüzde 45,7 iken, 2018 Şubat ayında yüzde 51,9 oldu.

EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKE ALMANYA OLDU

Almanya'ya yapılan ihracat 2018 Şubat ayında 1 milyar 359 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 864 milyon dolar ile İtalya, 840 milyon dolar ile İngiltere ve 666 milyon dolar ile ABD takip etti.

İTHALATTA İLK SIRAYI ÇİN ALDI

Çin'den yapılan ithalat, 2018 yılı Şubat ayında 1 milyar 863 milyon dolar oldu. Bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 812 milyon dolar ile Rusya, 1 milyar 663 milyon dolar ile Almanya ve 875 milyon dolar ile Fransa izledi.

YÜKSEK TEKNOLOJİLİ ÜRÜNLERİN İMALAT SANAYİ İHRACATI İÇİNDEKİ PAYI YÜZDE 3,4 OLDU

Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.3 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsamaktadır. Şubat ayında ISIC Rev.3’e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 93,7’dir. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3,4, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise yüzde 38,4’tür.

YÜKSEK TEKNOLOJİLİ ÜRÜNLERİN İMALAT SANAYİ İTHALATI İÇİNDEKİ PAYI YÜZDE 14,9 OLDU

İmalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 79,2’dir. 2018 Şubat ayında yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 14,9, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise yüzde 41,9’dur.

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