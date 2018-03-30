Son dakika... Ekonomi için kritik dış ticaret verileri açıklandı
Türkiye ekonomisinin "yumuşak karnı" olarak bilinen cari açıktaki artışta en önemli etkiyi yapan dış ticaret açığı, Şubat ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 54.2 artışla 5.76 milyar dolara çıktı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre;ÿ ihracat Şubat ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9.0 artarak 13 milyar 176 milyon dolara, ithalat da yüzde 19.7 artarak 18 milyar 936 milyon dolara yükseldi.
Böylece, ihracatın ithalatı karşılama oranı da 2017 Şubat ayında yüzde 76.4 düzeyindeyken, bu yıl Şubat ayında, yüzde 70’in de altına inerek yüzde 69.6’ya düştü.
DIŞ TİCARET AÇIĞI YÜZDE 54,2 ARTTI
Şubat ayında dış ticaret açığı yüzde 54,2 artarak 5 milyar 761 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2017 Şubat ayında yüzde 76,4 iken, 2018 Şubat ayında yüzde 69,6'ya düştü.
MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ SERİYE GÖRE İHRACAT YÜZDE 2,7 ARTTI
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2018 Şubat ayında bir önceki aya göre ihracat yüzde 2,7 arttı, ithalat yüzde 9,8 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2018 yılı Şubat ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 8,9, ithalat yüzde 19,6 arttı.
AVRUPA BİRLİĞİNE İHRACAT YÜZDE 23,8 ARTTI
Avrupa Birliğine (AB-28) yapılan ihracat, 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 23,8 artarak 6 milyar 844 milyon dolar olarak gerçekleşti. AB’nin ihracattaki payı 2017 Şubat ayında yüzde 45,7 iken, 2018 Şubat ayında yüzde 51,9 oldu.
EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKE ALMANYA OLDU
Almanya'ya yapılan ihracat 2018 Şubat ayında 1 milyar 359 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 864 milyon dolar ile İtalya, 840 milyon dolar ile İngiltere ve 666 milyon dolar ile ABD takip etti.
İTHALATTA İLK SIRAYI ÇİN ALDI
Çin'den yapılan ithalat, 2018 yılı Şubat ayında 1 milyar 863 milyon dolar oldu. Bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 812 milyon dolar ile Rusya, 1 milyar 663 milyon dolar ile Almanya ve 875 milyon dolar ile Fransa izledi.
YÜKSEK TEKNOLOJİLİ ÜRÜNLERİN İMALAT SANAYİ İHRACATI İÇİNDEKİ PAYI YÜZDE 3,4 OLDU
Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.3 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsamaktadır. Şubat ayında ISIC Rev.3’e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 93,7’dir. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3,4, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise yüzde 38,4’tür.
YÜKSEK TEKNOLOJİLİ ÜRÜNLERİN İMALAT SANAYİ İTHALATI İÇİNDEKİ PAYI YÜZDE 14,9 OLDU
İmalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 79,2’dir. 2018 Şubat ayında yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 14,9, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise yüzde 41,9’dur.
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