Son dakika... Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı
TÜİK, ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Ekim'de aylık enfyasyon yüzde 2,67, yıllık enflasyon ise yüzde 25,24 oldu. Beklenti ise, aylıkta yüzde 2, yıllıkta ise yüzde 23,5 olarak açıklanmıştı
TÜFE’de 2018 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %2,67, bir önceki yılın Aralık ayına göre %22,56, bir önceki yılın aynı ayına göre %25,24 ve on iki aylık ortalamalara göre %14,90 artış gerçekleşti.
EN ÇOK GİYİM VE AYAKKABI ZAMLANDI
Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Ekim ayında endekste yer alan gruplardan, konutta %4,15, ev eşyasında %3,44, gıda ve alkolsüz içeceklerde %3,22 ve eğlence ve kültürde %2,07 artış gerçekleşti.
ULAŞIM UCUZLADI
Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Ekim ayında endekste yer alan gruplardan sadece ulaştırma grubunda %0,85 oranında düşüş gerçekleşti.
EV EŞYASI GRUBU YÜZDE 37,92 ZAMLANDI
TÜFE’de, bir önceki yılın aynı ayına göre ulaştırma %32,00, çeşitli mal ve hizmetler %31,50, gıda ve alkolsüz içecekler %29,26 ve konut %25,72 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.
EN YÜKSEK ARTIŞ BU ÜÇ İLDE
İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 2. Düzey’de bulunan 26 bölge içinde, bir önceki yılın Aralık ayına göre en yüksek artış %25,41 ile TR63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye) bölgesinde, bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış %28,63 ile TR63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye) bölgesinde ve on iki aylık ortalamalara göre en yüksek artış %16,68 ile TR63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye) bölgesinde gerçekleşti.
Ekim 2018’de endekste kapsanan 407 maddeden; 42 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 328 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 37 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.
Eylül ayında ise aylık enflasyon oranı yüzde 6,30, yıllık enflasyon oranı ise yüzde 24,52 olarak açıklanmıştı.
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