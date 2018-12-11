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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
11.12.2018 - 10:02, Son Güncelleme:

Son dakika... Ekim ayı cari denge rakamları açıklandı

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Son dakika... Ekim ayı cari denge rakamları açıklandı

Türkiye'nin cari işlemler hesabı, ekimde 2,77 milyar dolar fazla verdi. Beklenti 2,5 milyar dolardı. Cari denge ağustos ve eylül ayında da cari fazla vermişti. Böylelikle cari denge 3 ay üst üste fazla vermiş ve pozitif gelmiş oldu.

Türkiye'nin cari işlemler hesabı, ekimde 2 milyar 770 milyon dolar fazla verdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Ekim 2018 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

Buna göre, cari işlemler hesabı ekimde 2 milyar 770 milyon dolar fazla verdi. Bunun sonucunda on iki aylık cari işlemler açığı 39 milyar 403 milyon dolara geriledi. Cari işlemler hesabında geçen yılın ekim ayında 3 milyar 837 milyon dolar açık oluşmuştu.

Geçen yılın ekim ayında 466 milyon dolar açık oluşan altın ve enerji hariç cari işlemler hesabının, 2018'in aynı ayında 6 milyar 167 milyon dolar fazla verdiği görüldü.

Cari işlemler hesabının fazla vermesinde, geçen yılın ekim ayında 5 milyar 643 milyon dolar açık veren dış ticaret dengesinin, bu yılın aynı ayında 799 milyon dolar fazla vermesi ve hizmetler dengesi kaynaklı girişlerin bir önceki yılın aynı ayına göre 447 milyon dolar artarak 3 milyar 28 milyon dolara yükselmesi etkili oldu.

Bu dönemde, hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, 501 milyon dolar artarak 2 milyar 648 milyon dolara yükseldi.
Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, 99 milyon dolar artarak 1 milyar 74 milyon dolar oldu. İkincil Gelir Dengesi kalemi kaynaklı girişler ise 168 milyon dolar azalarak 105 milyon dolara geriledi.

Öte yandan, eylül ayı cari fazla verisi 1 milyar 830 milyon dolardan 1 milyar 806 milyon dolara revize edildi. AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, eylülde cari işlemler dengesinin 2,46 milyar dolar fazla vermesini bekliyordu.


Son dakika... Ekim ayı cari denge rakamları açıklandı

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