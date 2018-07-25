Son dakika... Efsane CEO hayatını kaybetti

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Ekonomi
Hurriyet.com.tr/EKONOMİ
25.07.2018 - 12:58, Son Güncelleme:

Son dakika... Efsane CEO hayatını kaybetti

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Son dakika... Efsane CEO hayatını kaybetti

Uluslararası haber ajansı AFP, Fiat Chrysler (FCA) Grubu'nun efsane CEO'su Sergio Marchionne'nin öldüğünü duyurdu.

EFSANE CEO'nun hayatını kaybetmesine ilişkin Exor'un açıklamasında, "Exor Holding, Sergio Marchionne'nin ölümünü derin bir üzüntüyle öğrenmiştir" ifadesini kullanılırken, açıklama şöyle sürdü: "John Elkann ölüm hakkında, "Bence bize bıraktığı mirasa değer vermenin en iyi yolu, en iyi başardığı işlerden olan açıklık ve insani değerler sorumluluğu konusunda kendimizi daha fazla ilerletmektir. Ailem ve ben ona yaptıkları için her zaman minnettar olacağız"

Son dakika... Efsane CEO hayatını kaybetti

Konu ile ilgili Exor Holding şirketinden açıklama yapıldı.
Son dakika... Efsane CEO hayatını kaybetti

İTALYA’DA DOĞDU KANADALI OLDU

Efsane CEO'nun hayat hikâyesini Hürriyet Otomotiv Editörü Emre Özpeynirci kaleme aldı: HAZİRAN 1952’de İtalya’da doğan Sergio Marchionne, 13 yaşında ailesiyle birlikte Kanada’ya göç etti. Bu yüzden otomotiv dünyasında daha çok Kanadalı olarak biliniyor. Toronto Üniversitesi’nde felsefe eğitimi alan, daha sonra hukuk fakültesine giren Marcihonne yüksek lisansını ise işletme alanında tamamladı.

Kariyerine 1983 ve 1985 yıllarında hesap ve vergi uzmanı olarak Deloitte & Touche’da başlayan Marchionne, 1985-88 yılları arasında ise uluslararası ambalaj şirketi Lawson Mardon Grubu’nda kurumsal gelişim direktörlüğü görevini üstlendi. 1989 yılında Glenex şirketinin Başkan Yardımcısı olan Marchionne, 1990-92 yılları arasında ise muhasebe şirketi Acklands’ın Başkan Yardımcısı ve CFO’su olarak çalıştı. Daha sonra tekrar Lawson Mardon’a geçen Marchionne, bu şirketin 1994’te İsviçreli ambalaj ve alüminyum şirketi Algroup tarafından alınması sonrası oluşan dev şirketin CEO’su oldu.

Firmanın 2000 yılında Montreal merkezli üretim şirketi Alcan Inc. ile birleşmesinin ardından CEO olarak atanan Marchionne, daha sonra Lonza Grubu’nun başkanı oldu. 2002 yılında İsviçreli test, doğrulama ve sertifikasyon şirketi Societe Generale de Surveillance (SGS) Grubu’nun CEO’su, 2003 yılında ise başkan olarak atandı.

2003 yılında Fiat’ın yönetimine giren Marchionne, 2004 yılında mühendislik deneyimi olmamasına rağmen İtalyan otomotiv devinin CEO’su oldu. Fiat, Marchionne yönetimiyle birlikte krizden çıkarak yeniden kârlılığa ulaştı. Öyle ki Fiat, 2009 yılından itibaren iflasın eşiğindeki Amerikan Chrysler’in hisseleri satın almaya başladı. Aynı yıl Chrysler’in de CEO’su olan Marchionne, 2014 yılında tüm hisselerin Fiat’a geçmesinin ardından kurulan Fiat Chrysler Automobiles’in (FCA) de CEO’su oldu. Marchionne’nin yönetimiyle Chrysler de hızla krizden çıkarak büyümeye başladı. Özellikle Jeep ve Ram markalarıyla birlikte Chrysler büyük çıkış yakaladı.

Sonuç olarak Marchionne, otomotiv endüstrisinin küreselleşmesine katkıda bulunan en önemli sanayi insanlarından biri olarak tarihe geçti.

AYRINTILAR GELİYOR...

Efsane CEO ölüm döşeğinde
Efsane CEO ölüm döşeğinde

 

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