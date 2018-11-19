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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Emre ÖZPEYNİRCİ
19.11.2018 - 13:00, Son Güncelleme:

Dünya şokta! Efsane CEO tutuklanacak mı?

Emre ÖZPEYNİRCİ
Emre ÖZPEYNİRCİ
eozpeynirci@hurriyet.com.tr
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Emre ÖZPEYNİRCİ
Emre ÖZPEYNİRCİ
eozpeynirci@hurriyet.com.tr
Dünya şokta! Efsane CEO tutuklanacak mı?

JAPON Asahi gazetesinde yayınlanan bir habere göre dünya otomotiv devi Renault-Nissan-Mitsubishi ittifakının efsane CEO ve Başkanı Carlos Ghosn’un mali ihlallerden dolayı Japonya’da tutuklanacağını iddia edildi. Carlos Ghosn’a yönelik suçlama ise, yüz milyonlarca dolarlık maaş ödemelerinde 'usulsüzlük' yapmak olarak açıklandı. Nissan şirketinden yapılan açıklamada Ghosn'un görevine son verileceği ifade edildi.    

GAZETENİN internet sitesinde yer alan haberde Ghosn’un kendi gelirlerini mali tablolara indirgemediği, bu yüzden savcılarla gönüllü olarak görüşmeyi kabul ettiği söyleniyor.

Devlet televizyonu NHK ise şüpheli mali ihlallerden dolayı Ghosn’un sorgulandığını bildirdi. Nissan sözcüsü haberle ilgili inceleme yaptıklarını belirtirken, Renault-Nissan-Mitsubishi ittifakının sözcüleri ise soruları yanıtsız bıraktı.

Dünya şokta Efsane CEO tutuklanacak mı

Tokyo Bölge Savcılığı yetkilileri, Carlos Ghosn aleyhindeki davayı soruşturmak için 19 Kasım'da Nissan Motor Co.'nun Yokohama merkezine girdi

'GHOSN GÖREVDEN ALINACAK' İDDİASI

Ghosn ile ilgili soruşturmanın, Nissan'ın iç soruşturması olduğu, efsane CEO'nun görevden alınacağı kaydediliyor. Nissan, Carlos Ghosn'un gelirini "uzun yıllar boyunca" düşük beyan ettiğini doğruladı.

GHOSN KOVULACAK!

Nissan grubu, Carlos Ghosn gelirlerinin tamamını Japonya’da vergi dairesine bildirmediği yolundaki haberleri teyit etti ve Ghosn’un istifasının isteneceğini açıkladı. Nissan şirketinden yapılan açıklamada, iç soruşturmanın Ghosn'un maaşını yıllardır düşük gösterdiğini ortaya koyduğu ve Ghosn'un görevine son verileceği ifade edildi.    

Bu haberlerin ardından Renault grubunun hisseleri Paris borsasında yüzde 5,5 değer kaybetti. Carlos Ghosn’un kazandığı gelirini Japonya’da vergi dairesine daha düşük gösterdiği bildirildi. Lübnan asıllı Fransız vatandaşı Ghosn, iflas aşamasına gelen Nissan şirketini zor günleri atlatıp, ayağa kaldırmıştı.

Kariyerine Michelin’de başlayan Ghosn, daha sonra 1999 yılıhda Renault’a katılmış ve Fransız şirketinin 2001 yılında Japon şirketiyle ortaklık kurmasına öncülük etmişti.

 

 

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Son 24 saatte ne oldu? (19.11.2018)
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Emre ÖZPEYNİRCİ
Emre ÖZPEYNİRCİ
eozpeynirci@hurriyet.com.tr
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