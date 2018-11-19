Dünya şokta! Efsane CEO tutuklanacak mı?
JAPON Asahi gazetesinde yayınlanan bir habere göre dünya otomotiv devi Renault-Nissan-Mitsubishi ittifakının efsane CEO ve Başkanı Carlos Ghosn’un mali ihlallerden dolayı Japonya’da tutuklanacağını iddia edildi. Carlos Ghosn’a yönelik suçlama ise, yüz milyonlarca dolarlık maaş ödemelerinde 'usulsüzlük' yapmak olarak açıklandı. Nissan şirketinden yapılan açıklamada Ghosn'un görevine son verileceği ifade edildi.
GAZETENİN internet sitesinde yer alan haberde Ghosn’un kendi gelirlerini mali tablolara indirgemediği, bu yüzden savcılarla gönüllü olarak görüşmeyi kabul ettiği söyleniyor.
Devlet televizyonu NHK ise şüpheli mali ihlallerden dolayı Ghosn’un sorgulandığını bildirdi. Nissan sözcüsü haberle ilgili inceleme yaptıklarını belirtirken, Renault-Nissan-Mitsubishi ittifakının sözcüleri ise soruları yanıtsız bıraktı.
Tokyo Bölge Savcılığı yetkilileri, Carlos Ghosn aleyhindeki davayı soruşturmak için 19 Kasım'da Nissan Motor Co.'nun Yokohama merkezine girdi
'GHOSN GÖREVDEN ALINACAK' İDDİASI
Ghosn ile ilgili soruşturmanın, Nissan'ın iç soruşturması olduğu, efsane CEO'nun görevden alınacağı kaydediliyor. Nissan, Carlos Ghosn'un gelirini "uzun yıllar boyunca" düşük beyan ettiğini doğruladı.
GHOSN KOVULACAK!
Nissan grubu, Carlos Ghosn gelirlerinin tamamını Japonya’da vergi dairesine bildirmediği yolundaki haberleri teyit etti ve Ghosn’un istifasının isteneceğini açıkladı. Nissan şirketinden yapılan açıklamada, iç soruşturmanın Ghosn'un maaşını yıllardır düşük gösterdiğini ortaya koyduğu ve Ghosn'un görevine son verileceği ifade edildi.
Bu haberlerin ardından Renault grubunun hisseleri Paris borsasında yüzde 5,5 değer kaybetti. Carlos Ghosn’un kazandığı gelirini Japonya’da vergi dairesine daha düşük gösterdiği bildirildi. Lübnan asıllı Fransız vatandaşı Ghosn, iflas aşamasına gelen Nissan şirketini zor günleri atlatıp, ayağa kaldırmıştı.
Kariyerine Michelin’de başlayan Ghosn, daha sonra 1999 yılıhda Renault’a katılmış ve Fransız şirketinin 2001 yılında Japon şirketiyle ortaklık kurmasına öncülük etmişti.
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