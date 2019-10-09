Dünya Bankası'ndan Türkiye ekonomisi için önemli açıklama
Dünya Bankası, Türkiye ekonomisindeki yeni gelişmelere bağlı olarak büyüme tahminlerini revize etti.
Dünya Bankası Türkiye ekonomisine ilişkin beklentilerini açıkladı. Banka, Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme beklentisini yüzde -1'den yüzde 0'a yükseltti.
Dünya Bankası, Türkiye'nin 2020 yılı büyüme beklentisini %3,0 olarak korudu. 2021 yılı büyüme beklentisini ise %4,0 olarak korudu.
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