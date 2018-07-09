Son dakika... Dolar yeniden 4.60'ın üstünü gördü
Dolar kuru, 4.5126 TL'ye kadar gerileyerek 1 ayın en düşük seviyesini gördükten sonra yönünü yukarı çevirdi. Dolar kuru şu dakikalarda 4.58 TL seviyesinde hareket ederken, Euro kuru 5.39 TL'de bulunuyor.
DOLAR kuru, yeni haftanın ilk işlem gününde 4.5126 TL'ye kadar gerileyerek, 11 Haziran'dan beri en düşük seviyeyi gördükten sonra yönünü yukarı çevirdi. Dolar kuru en yüksek 4.6154 TL'ye kadar yükseldikten sonra saat 17.10 itibarıyla 4.5884 TL'de bulunuyor. Euro kuru ise aynı dakikalarda 5.3988 TL'de hareket ediyor.
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