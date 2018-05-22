Son Dakika... Dolar ve Euro'da yükseliş sürüyor

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Ekonomi
Bigpara-Reuters
22.05.2018 - 09:14, Son Güncelleme:

Son Dakika... Dolar ve Euro'da yükseliş sürüyor

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Son Dakika... Dolar ve Euro'da yükseliş sürüyor

Dolar kuru 4.6227 TL'ye kadar yükselirken, şu dakikalarda 4.60 TL'de hareket ediyor. Euro kuru, 5.4620 TL'ye; Sterlin ise 6.2282 TL'ye çıkarak en yüksek seviyelerini gördü.

DOLAR/TL, doların dünyadaki güçlenme eğilimi, ABD faizlerinin yüzde 3 üzerinde seyretmesi, gelişmekte olan ülke para birimlerindeki baskıyla yükselirken; güne 4.58 seviyesinden başladı. Dolar kuru sonrasında yükselişini sürdürerek, 4.6227 TL'yi gördü. Dolar/TL saat 14.03 itibarıyla 4.6090 TL'de hareket ediyor.
Doların başlıca altı para birimi karşısındaki seyrini izleyen endeks .DXY dün gördüğü beş ayın zirvesi olan 94.058'den geriledikten sonra 93.28 seviyesinde işlem görüyor. Euro/dolar paritesi de 1.1816 seviyesinde...

Dolar kuru, dün rekor seviyesi olan 4.5995 TL'yi test etmişti.

EURO VE STERLİN DE REKOR KIRDI

Euro/TL, 5.4620 ile tarihi rekorunu kırarken, şu dakikalarda 5.4454 seviyesinde bulunuyor. Sterlin ise en yüksek 6.2282 TL'yi görürken, aynı dakikalarda 6.2020 TL'de...

10 YILLIK GETİRİ 3 HAFTADA 250 BAZ PAUN YÜKSELDİ

ABD faizlerindeki yükseliş, seçim dönemi öncesi artan harcamaların bütçeyi baskılayacağı endişesi ve TL'deki değer kaybının da etkisiyle gösterge 10 yıllık tahvilde işlem bazında bileşik faiz dün yüzde 15.22 seviyesini test etti.

Gösterge 10 yıllık tahvil getirisi 27 Nisan haftasını yüzde 12.60 seviyesinden kapadıktan sonra yönünü sert yukarı çevirdi. Dün spot kapanış yüzde 15.19 valörde son işlem yüzde 15.06 oldu.

Gösterge iki yıllık tahvilde ise dün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 16.88 valörde son işlem yüzde 16.95 oldu.

 ALTIN BUGÜN NE KADAR OLDU?

Dolar fiyatlarındaki son durum kadar, altın fiyatları da yatırımcıların anlık takip ettiği husus olmaya devam ediyor. Son 10 günde 8 liralık artış gösteren gram altın fiyatları, çeyrek ve tam altında da artışa neden oldu. İşte, günün altın fiyatları hakkında detaylı bilgiler 

ÇEYREK ALTIN KAÇ LİRA?

Yaz mevsimin yaklaşması ve düğün sezonun açılmasıyla birlikte en çok değer kazanan ve merak edilen altın türü çeyrek altın oldu. 22 Mayıs 2018 Salı günü çeyrek altın 310 TL'den satılıyor.

GRAM ALTIN KAÇ LİRA?

Altının gram fiyatı, işlem gününe düşüşle başlamasının ardından gram altının satış fiyatı 189 TL dolaylarında seyrediyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Yatırım yapmak isteyenlerin gözdesi Cumhuriyet altını ise 1.250 liradan alınıp 1.262 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Vatandaşların güncel fiyatını merak ettiği bir diğer altın türü olan yarım altın ise 621 TL'den işlem görmeye devam ediyor.

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