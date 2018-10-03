Son dakika... Dolar ve euro kuru ne durumda? İşte güncel dolar fiyatları
Dolar fiyatları şu dakikalarda 5.99 TL'de hareket ederken, Euro fiyatları ise 6.95 TL'de bulunuyor. Piyasalar, bugün açıklanacak olan enflasyon verisini takip edecek.
Oluşan iyimser hava ile dolar kurunda düşüş sürerken, dolar kuru yeni günde 6.00 TL'nin altındaki seyrine devam ediyor. Dolar gün içerisinde en düşük 5.9800 TL'yi görürken, saat 08.36 itibarıyla 5.9974 TL'de hareket ediyor. 6.9050 TL'ye kadar gerileyen Euro kuru ise, şu dakikalarda 6.9514 TL'de bulunuyor.
Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi, yüzde 0.19 düşüşle 94.94 puan seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise 1.1584 seviyesinde...
GÖZLER ENFLASYON VERİSİNDE
AA Finans'ın TÜİK tarafından bugün saat 10.00'da açıklanacak olan eylül ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketine göre; ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3.46 oldu. Ekonomistlerin 2018 sonu enflasyon beklentisinin ortalaması ise yüzde 21,84 olarak belirlendi.
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