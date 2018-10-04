Son dakika... Dolar ve Euro kuru güne böyle başladı
Dolar fiyatları şu dakikalarda 6.07 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları 6.99 TL seviyesinde bulunuyor.
DÜN kuru dün bankalararası piyasaların kapanış saatinde 6.05 TL seviyesinde hareket ederken, yeni güne 6.00 TL seviyesinin üzerinde başladı. Dolar gün içerisinde en yüksek 6.0881 TL seviyesini görürken, saat 09.21 itibarıyla 6.0740 TL seviyesinde hareket ediyor. Euro kuru ise aynı dakikalarda 6.9900 TL seviyesinde bulunuyor.
Dolar kuru, dün beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verisi öncesi 5.99 TL seviyesinde hareket ederken, verinin ardından 6.09 TL'nin üzerini görmüş ve gün içerisinde dalgalı bir seyir izlemişti.
Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi, yüzde 0.02 yükselişle 95.69 puan seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise 1.1480 seviyesinde...
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