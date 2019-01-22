Son dakika... Dolar ve Euro güne böyle başladı
Dolar fiyatları şu dakikalarda 5.33 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 6.06 TL seviyesinde bulunuyor. Piyasalar hazine ihalesini takip edecek.
DOLAR kurunda yatay seyir sürerken, yeni güne 5.34 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru, saat 09.45 itibarıyla 5.3398 TL'de hareket ederken, Euro kuru ise aynı dakikalarda 6.0669 TL'de bulunuyor.
Analistler, teknik açıdan dolarda 5.31 TL'nin önemli destek konumunda bulunduğunu, bu seviyenin altında kalıcılık sağlanması durumunda düşüşün ivme kazanacağını kaydederken, 5.3550 TL seviyesinin direnç konumuna gelebileceğini söyledi.
Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi, yüzde 0.08 yükselişle 96.07 seviyesinde bulunurken, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1355 seviyelerinde bulunuyor.
10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 15.95 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 18.04 seviyesinde bulunuyor.
PİYASALARIN GÜNDEMİ
İç ve dış piyasalarda veri gündeminin zayıf olacağı bugün Hazine'nin Ocak ayı son ihalesi olan 2 yıllık gösterge tahvilin yeniden ihracı takip edilecek.
Haftanın kalanında ise Japonya ve Avrupa merkez bankaları faiz kararları ve Davos zirvesi takip ediliyor.
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