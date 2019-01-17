Son dakika... Dolar ve Euro güne böyle başladı
Dolar fiyatları şu dakikalarda 5.36 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 6.12 TL seviyesinde bulunuyor.
DOLAR kuru dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 5.37 TL seviyesinde hareket ederken, yeni güne yatay bir seviyeden başladı. Dolar kuru gün içerisinde en düşük 5.3276 TL'yi görürken, saat 08.40 itibarıyla 5.3657 TL'de hareket ediyor. 6.0704 TL'ye kadar gerileyen Euro kuru ise aynı dakikalarda 6.1225 TL'de bulunuyor.
Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi, yüzde 0.14 yükselişle 95.81 seviyesinde bulunurken, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1384 seviyelerinde bulunuyor. 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 15.98 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 18.22 seviyesinde bulunuyor.
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