Son dakika... Dolar ve Euro güne böyle başladı
Dolar fiyatları şu dakikalarda 5.28 TL seviyesinde bulunurken, Euro fiyatları ise 6.02 TL seviyesinde hareket ediyor. Piyasalar, küresel gelişmeleri takip edecek.
DOLAR kuru dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 5.28 TL seviyesinde bulunurken, yeni güne yatay seviyeden başladı. Dolar gün içerisinde en düşük 5.2702 TL'yi görürken, saat 10.25 itibarıyla 5.2857 TL seviyesinde hareket ediyor. 6.00 TL'nin altına gerileyen Euro kuru en düşük 5.9716 TL'ye kadar düşerken; şu dakikalarda 6.0271 TL seviyesinde bulunuyor.
Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi, yüzde 0.21 düşüşle 96.37 seviyesinde bulunurken, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1385 seviyelerinde bulunuyor.
10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 16.67 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 20.93 seviyesinde bulunuyor.
Noel tatili ve yılın son işlem günleri olması nedeniyle yurt içinde piyasada sakin seyir gözleniyor.
"POWELL'IN GÖREVİ TEHLİKEDE DEĞİL"
Beyaz Saray Fed'e karşı eleştirileri yatıştırmak için bazı girişimlerde bulundu. Beyaz Saray Ekonomik Danışmanlar Konseyi Başkanı Kevin Hassett dün, Fed Başkanı Jerome Powell'ın görevinin tehlikede olmadığını söyledi.
PİYASALAR BUNLARI TAKİP EDECEK
Yurt içinde bugün açıklanacak önemli bir veri bulunmazken, saat 16.30'da ABD işsizlik maaş başvuruları, saat 18.00'de ABD tüketici güven endeksi ve yeni konut satışları verileri açıklanacak.
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