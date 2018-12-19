Son dakika… Dolar ve Euro güne böyle başladı

Dolar kuru dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 5.34 TL seviyesinde hareket ederken, yeni güne yatay bir seviyeden başladı. Dolar kuru yaşanan küresel iyimserlikle gün içerisinde en düşük 5.3151 TL'yi görürken, saat 12.32 itibarıyla 5.3417 TL'de bulunuyordu. 6.0559 TL'ye kadar gerileyen Euro kuru ise aynı dakikalarda 6.0940 TL'de hareket ediyor.

Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi, yüzde 0.30 düşüşle 96.28 seviyesinde bulunurken, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1402 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 17.33 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 21.19 seviyesinde bulunuyor.

"DOLARDA 5.30 TL ALTI GÖRÜLEBİLİR"

İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı Eda Karadağ, "Fed öncesi dolar/TL kurunda yeni bir hareket yok. Kur 5.30 TL -5.40 TL aralığındaki seyrini korumaya devam ediyor. Bugün için Fed’den 25 baz puanlık bir faiz artışı bekleniyor. Aslında bu beklenti önceden fiyatlarda hissedildi. Ancak son dönemde ABD Başkanı D. Trump’ın Fed’in faiz artışını eleştiriyor olması piyasaları oldukça huzursuz ediyor. Dolayısıyla bu tablo karşısında dolar üzerinde baskı hissediliyor" dedi.

Karadağ değerlendirmelerine şöyle devam etti: "Aslında Fed’in Trump’ın istediği şekilde hareket etmesi bugün küresel piyasalarda ciddi hareketlere neden olabileceği gibi dolarında sert bir şekilde değer kaybetmesine neden olabilir. Bununla birlikte, Fed’in öngörülebilir bir Merkez Bankası olmadığına yönelik yorum getirilebilir ve Fed piyasalar karşısında güven yitirebilir. Dolayısıyla bu konjonktürde Fed’in bugün 25 baz puanlık bir faiz artışı yapması bu olumsuz algıların şimdilik önüne geçmiş olur.

Geçtiğimiz aylarda Fed Başkanı Powell, 2019 yılında agresif bir şekilde faiz artışı yapmayacaklarının sinyalini vermişti. Bu doğrultuda hem bugün Powell konuşmasında bu tonunu koruyacak mı bu çok önemli olacaktır hem de yayınlanacak ekonomik projeksiyonlarda komitede çoğunluğun Powell’a katılıp katılmayacağı görülecektir. Dolayısıyla yorucu ve yoğun bir Fed akşamı bizi bekliyor.

Açıkçası bu akşam için güvercin tonda bir Fed beklediğimi belirtmek isterim. Özellikle küresel büyümeye yönelik endişelerin olduğu bir ortamda Fed’in çok şahin açıklamalarla piyasalarda güçlü dolar algısı yaratmasını beklemeyebiliriz. Aynı zamanda bu tonu eminim Trump’ta istemez. Dolayısıyla bu akşam eğer karşımıza güvercin bir Fed çıkarsa, dolarda negatif bir hava oluşabileceği gibi gelişmekte olan ülke piyasalarında da bir rahatlama görülebilir. Türk varlıkları da bu ortamda olumlu etkilenip, dolar kurunda 5.30 TL altı deneme hareketlerinin başlamasını bekleyebiliriz."

İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı Karadağ, teknik olarak ise şöyle analiz etti: "Teknik olarak dolar/TL kuru kendisini çok sıkıştırdı. Kur bir süredir işlemlerini 5.30 TL - 5.40 TL aralığında yoğunlaştırıyor. Zaman zaman bu aralığın dışına çıksa bile yeniden bu aralığa geri döndüğünü gözlemliyoruz. Kurun tıpkı diğer enstrümanlar gibi bu akşamki Fed’i beklediğini düşünürsek, bu akşam dolar/TL kurunda da sert hareketler gözlemlenebilir. Özellikle güvercin bir Fed oluşursa kurda sert bir şekilde 5.30 TL altında 5.15 TL seviyesine doğru uzama hareketi bile görebiliriz. Olağanüstü bir durum olmadıkça ve 5.50 TL üzerine yerleşik seyirler oluşmadıkça kurun yukarı yönde tepkilerinde çok güçlü kalmasını beklemiyorum."

GÖZLER FED TOPLANTISINDA

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün Türkiye saati ile 22.00'de faiz kararını açıklayacak. Küresel büyümeye yönelik endişeler ve Fed üyelerinin son dönemdeki "güvercin" açıklamalarına karşın faiz artışlarının devam edeceği bekleniyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Fed'in yeniden faiz artırmayı planlamasını eleştirerek, "Fed’in çok güçlü dolar ve fillen sıfır enflasyona, dünyanın patlak verdiği bir ortama rağmen yeniden faiz artırmayı değerlendirmesi inanılmaz" ifadelerini kullandı. Eleştirilere karşın ekonomistler, Fed'in, faizleri 25 baz puan artırarak yılı hedefleri doğrultusunda tamamlayacağı öngörüsünde bulunuyor.

PETROL FİYATLARI SERT GERİLEDİ

Brent ham petrolünün varil fiyatı arz fazlası endişeleriyle dün yüzde 6'ya yakın geriledikten sonra bugün yüzde 0.5 civarı artıda.

Uluslararası gösterge olan Brent petrolünün ekim ayından bu yana yüzde 35 değer yitirmesi, zaten uluslararası ticaret ve ekonomik faaliyetin ivme kaybettiği bir ortamda dezenflasyon kaygılarının ortaya çıkmasına neden oluyor.

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