Son dakika... Dolar ve Euro güne böyle başladı
Dolar fiyatları yaklaşık 2 ayın en düşük seviyesini görürken, şu dakikalarda 5.78 TL'de işlem görüyor. Euro fiyatları ise 6.69 TL'de hareket ediyor.
PİYASALARDA iyimser hava sürerken, dolar kuru 5.7730 TL'ye gerileyerek 17 Ağustos'tan beri en düşük seviyeye geriledi. Dolar kuru saat 08.45 itibarıyla 5.7828 TL seviyesinde bulunurken, 6.6814 TL'ye kadar gerileyen Euro kuru ise aynı dakikalarda 6.6936 TL'de hareket ediyor.
Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi, 0.10 yükselişle 94.87 puanda bulunurken; Euro/dolar paritesi ise 1.1570 seviyelerinde...
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