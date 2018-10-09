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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
BİGPARA
09.10.2018 - 09:10, Son Güncelleme:

Son dakika... Dolar ve Euro güne böyle başladı

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Son dakika... Dolar ve Euro güne böyle başladı

Dolar fiyatları şu dakikalarda 6.09 TL seviyesinde bulunurken, Euro fiyatları ise 7.00 TL seviyesinde hareket ediyor.

DOLAR kuru, yeni güne 6.10 TL seviyesinden başlarken, piyasalar Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın bugün saat 13.00'te açıklaması beklenen 'Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı'nı ve ABD'li rahip Brunson'un cuma günkü davasını takip edecek. Dolar kuru, saat 09.48 itibarıyla 6.0993 TL'de hareket ederken, Euro kuru aynı dakikalarda 7.0041 TL seviyesinde bulunuyor.

Küresel piyasalarda dolar, yüksek seyreden ABD tahvil getirileri, ABD-Çin ticaret savaşı ve Avrupa'daki siyasi çıkmaza ilişkin endişelerle güvenli liman yen karşısında geriledi. Dolar endeksi geçen hafta gördüğü yedi haftanın zirvesi olan 96.12 seviyesine yakın seyrederken, şu dakikalarda yüzde 0.10 yükselişle 95.53 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi 1.1477 seviyesinde hareket ediyor.

'ENFLASYONDA SEFERBERLİK İLAN EDİLİYOR'
Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu'na resmi ataması bugün gerçekleştirilen Cemil Ertem, Milliyet gazetesindeki yazısında, "Türkiye, hızlı kur ve faiz artışlarıyla ivmelenen enflasyon konusunda bugünden itibaren, deyim yerindeyse, bir seferberlik ilan ediyor. Bugün açıklanan program bu anlamda her türlü desteği hak ediyor" dedi.

Enflasyonla mücadelenin özünde tekelci-verimsiz yapılarla mücadele olmalı gerektiğine de değinen Ertem, enflasyonla baş etmenin temel çıkışı talebi hızla kısmak, ayrıca küçük-orta boy işletmelerin finansmana ulaşımını pahalılaştırarak zorlaştırmak olmaması gerektiğine de dikkat çekti.
Ertem yeni bir rekabet yasasına ve bu yasayı tarımdan sanayiye kadar hakkıyla işletecek bir bağımsız-düzenleyici rekabet kurumuna ihtiyacımız olduğunu da belitti.

 

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